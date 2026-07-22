La MLS investiga el fichaje de Casemiro por el Inter Miami por posible negociación irregular

"La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", informó el organismo en un comunicado.

Según ESPN, que cita fuentes cercanas al caso, Los Angeles Galaxy denunció al Inter Miami por haber iniciado conversaciones con Casemiro antes de contar con la autorización correspondiente.

El club angelino poseía los llamados derechos de descubrimiento, un mecanismo de la MLS que otorga a un equipo la prioridad para negociar con un futbolista internacional y evita que otros clubes de la liga compitan simultáneamente por su fichaje.

Si otro equipo desea incorporar a ese jugador, primero debe llegar a un acuerdo con el club que posee esos derechos antes de negociar con el futbolista.

La MLS confirmó que el Inter Miami y Los Angeles Galaxy alcanzaron posteriormente un acuerdo por la prioridad de descubrimiento de Casemiro, aunque precisó que los términos se harán públicos cuando concluya la investigación.

El Inter Miami anunció este miércoles la incorporación del mediocampista brasileño hasta mayo de 2027, con opción de extender el contrato hasta el final de la temporada 2029.

El club, sin embargo, no detalló qué categoría salarial ocupará Casemiro. Actualmente, el Inter Miami tiene cubiertas sus tres plazas de Jugador Designado, figura que permite excluir parte del salario de un futbolista del estricto límite salarial de la MLS.

La incorporación del brasileño sigue pendiente de la obtención de su visa de trabajo.