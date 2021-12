La ola ómicron perturba el ‘Boxing Day’ en la Premier League: suspendidos los juegos Liverpool vs. Leeds y Wolves vs. Watford

Pero la edición de 2021 del ‘Boxing Day’ se vio amputada este jueves de dos partidos, uno de ellos en el mítico Anfield entre el Liverpool y el Leeds.

A pesar de la elevada tasa de vacunación, el Leeds lamentó los test positivos de cinco jugadores, a los que se añade una larga lista de lesionados, lo que supone que el equipo de Marcelo Bielsa no alcanza los 13 jugadores disponibles y un arquero, límite marcado por la Premier.

“No tendremos suficientes jugadores del primer equipo para responder a las exigencias de la Premier League”, lamentó el Leeds, que ocupa el puesto 16 en la tabla.

El Watford, por su parte, que debía acudir a Wolverhampton, se vio obligado a cancelar su viaje después de haber tenido que aplazar sus dos partidos precedentes, contra el Burnley y el Crystal Palace.

Estos dos aplazamientos se añaden a los otros diez en las dos últimas semanas.

En total fueron aplazados 18 partidos entre las cuatro primeras categorías del fútbol inglés en este ‘Boxing Day’.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures

El Everton también había pedido dejar para más adelante su partido ante el Burnley, pero su petición fue rechazada a pesar de las 11 ausencias entre los ‘Toffies’. “Tenemos seis lesionados y cinco jugadores enfermos de covid”, reveló el entrenador del club Rafael Benítez. “Creo que no es justo”, opinó.

Pero los clubes de la Premier League rechazaron en una reunión mantenida a principios de semana detener temporalmente la competición.

Esta crisis se produce en un periodo crucial de la temporada en Inglaterra, tanto en el plano deportivo como en el económico, a la vista de la elevada asistencia de público prevista para las tres fechas programadas entre el 26 de diciembre y el 3 de enero.

We can confirm our fixture with Leeds United at Anfield on December 26 has been postponed.

The Boxing Day encounter will be rescheduled after the Premier League ruled it was unable to go ahead following the number of positive COVID-19 cases within the Leeds squad.

