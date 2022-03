La oportunidad para estar en el Mundial: Qatar 2022 abre periodo para reclutar 20 mil voluntarios

Según informó la FIFA, no se pide experiencia y se recibirán las solicitudes de candidatos de todas las condiciones y de cualquier lugar del mundo.

El Mundial se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, aunque algunos puestos de voluntariado comenzarán a partir del 1 de octubre.

El inicio del programa de voluntariado de Qatar lo marcará un acto esta noche en el anfiteatro Katara de Doha, en el que grandes figuras del fútbol e invitados animarán al público a inscribirse.

Los voluntarios seleccionados obtendrán un uniforme de Adidas de edición limitada y también se les darán comidas y se les sufragará el transporte público durante sus turnos, indicó la FIFA.

