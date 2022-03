La renovación de Mbappé y los problemas de Icardi, revelaciones del director deportivo del PSG

El PSG rechazó entonces una oferta del club blanco de 180 millones de euros y trata de convencer al jugador de seguir.

Según publicó esta semana Le Parisien, Leonardo propuso a Mbappé 200 millones de euros netos para las dos próximas temporadas, el doble de lo que, según varios medios, le ofrece el Madrid.

El responsable deportivo del club, que negó esa oferta, aseguró que el dinero no es lo que convencerá al jugador.

“Kylian tiene un valor tan importante que pienso que está tranquilo con respecto a eso. Es secundario. Poner el salario nos llevará dos minutos”, dijo.

Para Leonardo, la cuestión es más de “sensación”, ya que, hasta ahora, los jugadores franceses “tienen el objetivo de jugar en el extranjero” porque “no había un club de la dimensión del actual PSG”.

“Kylian está en plena reflexión. Lo que sintió el pasado sábado fue magnífico. Se está creando un vínculo y no solo con él. No quiero ser empalagoso, pero otros clubes no tienen ultras así. Eso puede influir”, afirmó en referencia a los aplausos que recibió el futbolista de los fondos del Parque de los Príncipes tras marcar dos goles y dar una asistencia contra el Saint-Etienne.

Leonardo señaló que su trabajo consiste en hacer sentir importante a Mbappé en un club en el que están Messi y Neymar.

“Kylian, es el mejor del mundo ahora mismo. Messi ha estado en ese nivel, para mi todavía lo está, pero es normal que, poco a poco, vayan llegando. No se trata de juzgar quién es el mejor. Uno tiene 23 años y el otro 34”, dijo.

Agregó que no tirarán la toalla: “Mientras que no haya una firma, vamos a intentarlo todo para mantenerlo. No creo que vaya a decidirse por la eliminatoria (de Champions) contra el Madrid. Tenemos una generación que llega, jóvenes en el centro de formación, ambición de hacer otras inversiones. Lo que Catar ha hecho en diez años es poner al PSG entre los grandes. El club es querido, admirado, respetado”, señaló.

Los problemas personales de Mauro Icardi.

“Hubo un problema con el que todos podemos identificarnos. No estaba en condiciones de jugar. Tuvo tres días de descanso y el cuarto día estuvo entrenando. Gestionamos esta crisis y todos los miembros de su familia respetaron las instrucciones”.

“Ya se ve que ya no hay retrasos en los entrenamientos, que todo el mundo trabaja duro y que tenemos un equipo con muchas ganas de ganar. Vuelvo a Neymar. ¿Sabes lo que le pasó? Es serio. El hueso del tobillo estaba afectado con un problema de vascularización.

La “falta de disciplina” en el PSG de la que habló Ibrahimovic.

“Ni siquiera quiero responder. ¿Dónde está la indisciplina? Creo que hay una razón por la que, cada vez que un jugador deja el PSG, no puede dejar de hablar de nosotros. Todo el mundo quiere venir. Zlatan ha intentado varias veces volver. Todavía estoy esperando su entrevista para agradecer al PSG todo lo que ha hecho por él. El PSG existía antes y después de él. Pero dime, ¿dónde está la indisciplina?”.

Si Neymar sale de fiesta antes de los partidos

“¿Cree que un jugador que se mantiene en la cima durante doce años realmente hace algo al margen? Hay redes sociales, pero eso transmite una sensación que no refleja la realidad”.

El objetivo de ganar la Champions League

“Cuando iniciamos el proyecto, en 2011, catorce años después de haber jugado mi último partido aquí, volví porque queríamos construir un gran club. No sólo para ganar la Champions. Es completamente diferente. Porque un gran club, cuando gana, es bueno, pero el año que pierde, sabe seguir siendo competitivo”.

“Hoy, este es nuestro caso. No jugamos a la ruleta rusa todos los años. El objetivo de ganarlo está ahí. Nunca lo hemos ocultado. Pero, en once años, hemos construido algo sólido. Es muy difícil ser tan constante”.

Con información de EFE e Infobae