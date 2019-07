La sueca Kosovare Asllani es la primera galáctica que firma para el futuro Real Madrid femenino

“Kosovare Asllani es nueva jugadora del Club Deportivo Tacón”, anunció este jueves este club, que se convertirá en el equipo femenino del Real Madrid a partir de 2020 cuando finalice la absorción del club por la entidad blanca.

“Orgullosa de anunciar que soy el primer fichaje oficial del Real Madrid/Cd Tacón. Emocionada por escribir la historia, por ayudar a construir y ser parte de este equipo desde su comienzo”, afirmó en su cuenta oficial de Twitter Asllani, que ha pasado, entre otros, por el Paris Saint Germain o el Manchester City.

🇪🇸 Proud to announce that I’ll be the first official signing for Real Madrid/Cd Tacon.

Excited to write history, to help build and be part of this teams journey from the very start.

It’ll be a dream to wear the most beautiful jersey in the world starting next season. HALA MADRID pic.twitter.com/QnJDSE8wqH

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) July 18, 2019