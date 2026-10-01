¿La Uefa abrió un nuevo expediente al FC Barcelona por el caso Negreira? Esto aclara el club

El FC Barcelona precisó este jueves que la Uefa "no ha abierto ningún nuevo expediente" al club catalán por el caso Negreira, ya que el expediente se inició en el 2023, "y no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado".

La entidad azulgrana quiso matizar, en un comunicado, algunas informaciones publicadas este jueves respecto de la apertura de un nuevo expediente por el máximo organismo del futbol europeo. "El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El club ha atendido siempre todos sus requerimientos", apuntó el Barça.

Lo que sí hizo la Uefa, como recordó el club catalán, fue confirmar en un comunicado "que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso" y que sus inspectores éticos y disciplinarios "los tendrán en cuenta como parte de su investigación en curso". El comunicado de la Uefa, precisó el FC Barcelona, confirma "la recepción de documentación remitida por el Real Madrid y que los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente".

"El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión 'en curso'. No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada", aseguró el club catalán.

"Corresponde a los investigadores determinar las actuaciones que consideren oportunas con respecto a esta documentación. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora", concluyó la entidad azulgrana.

El caso Negreira investiga los pagos de unos 8.3 millones que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre el 2001 y el 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club catalán sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.