La Uefa rechaza vender participaciones del Mundial y advierte que no competirá en torneos de la Fifa

La UEFA anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la Fifa, tras la reunión celebrada este jueves para analizar la propuesta del máximo organismo del futbol mundial de crear una filial que comercialice sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo.

"Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la Fifa mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se retire por completo y se otorguen garantías vinculantes de que la Fifa nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada", aseguró el organismo en un comunicado.

"La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la Fifa. La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la Fifa de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la Fifa a inversionistas privados.

La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados del fútbol, forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes.

Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversionistas privados. La Copa del Mundo no está en venta. Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el futbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con quienes tienen la responsabilidad de administrar este deporte".

"Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la Fifa como guardiana del fútbol mundial. Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la cesión irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias.

No se trata de una decisión democrática, sino de una gobernanza basada en la intimidación: un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la conducción del fútbol mundial.

Pero nuestra oposición va mucho más allá del proceso. En el momento en que los inversionistas externos adquieran participaciones en las competiciones de la Fifa, el futbol cambiará para siempre.

La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente. Las expectativas de los inversionistas se convertirán en una presión constante. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre el formato de las competiciones y cada decisión que defina el futuro del fútbol ya no estará motivada por lo que más beneficie al deporte, sino por lo que más favorezca a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del futbol no puede quedar condicionado por las expectativas de quienes tienen como principal objetivo maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados pueden quedar subordinados a la rentabilidad de los inversionistas. El futbol no puede hipotecar su futuro en favor del beneficio económico.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente se le ha confiado en nombre de las próximas generaciones.

Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la Fifa mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se retire por completo y se otorguen garantías vinculantes de que la Fifa nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie tenga dudas: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. Hay momentos en los que las instituciones no se juzgan por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello a lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes para venderlas. La Copa del Mundo de la Fifa pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta".