Preguntas y respuestas de la Fifa ante la creación de la filial Fifa Forward Enterprise

Las federaciones nacionales recibirán un aumento en los fondos del programa Fifa Forward hasta US$20 millones durante el ciclo 2027-2030 y podrán acceder a otros US$20 millones mediante el nuevo programa Fifa Fast Forward, si se aprueba la creación de Fifa Forward Enterprise (FFE), según el documento explicativo divulgado por la Fifa.

1. Fifa Forward Enterprise (FFE) sería una empresa filial, propiedad y bajo el control de la Fifa, encargada de concentrar los derechos comerciales y las operaciones de los eventos del organismo.

2. La filial administraría los derechos comerciales y la organización de los torneos de la Fifa, incluidos los patrocinios, los derechos de transmisión, las licencias y futuros proyectos comerciales. Su objetivo sería aumentar el valor de esos activos en beneficio de las 211 asociaciones miembro, de manera que el crecimiento de los ingresos también se traduzca en mayores distribuciones para ellas.

3. Los ingresos generados por FFE se destinarían a la Fifa y a sus asociaciones miembro para reinvertirlos en el desarrollo del futbol mediante el programa Fifa Forward.

4. La financiación del programa Fifa Forward aumentaría de US$8 millones por asociación nacional en el ciclo 2023-2026 a US$20 millones en el periodo 2027-2030. En conjunto, la inversión superaría los US$4 mil millones para las 211 asociaciones miembro. Este incremento dependería de los ingresos comerciales adicionales generados por FFE.

5. El programa Fifa Fast Forward (FFFP) sería una nueva modalidad dentro de Fifa Forward que permitiría a cada asociación acceder a otros US$20 millones entre 2027 y 2030, adicionales a los US$20 millones del programa base.

De esa forma, cada federación podría recibir hasta US$40 millones antes del Mundial de 2030. Para el ciclo 2031-2034, la asignación del programa Fifa Forward ascendería a US$22 millones y, para el periodo 2035-2038, a US$24 millones. En conjunto, ambos programas representarían una financiación potencial de US$86 millones durante 12 años.

6. FIFA Forward Enterprise prevé captar hasta US$4.2 mil millones mediante la venta de participaciones minoritarias, con una valoración inicial de US$20 mil millones. Los inversionistas actuarían como socios minoritarios de largo plazo. La Fifa conservaría el control de FFE mediante una representación mayoritaria en el Consejo de Administración.

7. Los inversionistas no tendrían representación en el Consejo de la Fifa, derecho de voto en el Congreso ni participación en decisiones relacionadas con el formato, la frecuencia, la expansión de la Copa del Mundo u otros asuntos deportivos o regulatorios. Su participación se limitaría a FFE y podrían vender sus acciones en futuros procesos supervisados por la Ffa.

8. Las asociaciones miembro no recibirían acciones de FFE. La financiación propuesta provendría de los programas Fifa Forward y FIifa Fast Forward, no de una asignación de capital. Los proyectos estarían sujetos a procesos de aprobación, auditoría y rendición de cuentas.

9. Los recursos adicionales del programa Fifa Fast Forward provendrían de la venta de una participación minoritaria, sin control, en FFE a un grupo de inversionistas internacionales de largo plazo.

Estos serían seleccionados mediante un proceso dirigido por JP Morgan, en coordinación con la administración de la Fifa, con base en criterios estratégicos, de gobernanza y sostenibilidad.

10. La propuesta no contempla un cargo futuro ni un paquete de compensación para ninguna persona en particular. FFE tendría un equipo ejecutivo y una junta directiva propios, cuyos integrantes serían designados únicamente si el proyecto obtiene el respaldo de la mayoría de las asociaciones miembro y la aprobación del Consejo de la Fifa