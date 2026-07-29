¿Qué es FIFA Forward Enterprise? Las claves para entender el proyecto

La FIFA propone crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial para administrar el negocio comercial de sus principales competiciones y atraer inversionistas privados. El organismo asegura que la iniciativa permitirá aumentar los recursos para el desarrollo del fútbol, mientras varias confederaciones reclaman mayor información sobre el proyecto.

La FIFA quiere crear una empresa valorada en cerca de US$20 mil millones para administrar el negocio comercial de sus principales competiciones y captar alrededor de US$4,200 millones mediante la incorporación de inversionistas privados.

Según el organismo, esos recursos fortalecerán la financiación del fútbol en sus 211 asociaciones miembro. Sin embargo, la iniciativa ha provocado uno de los debates más importantes de los últimos años sobre el futuro del modelo comercial de la FIFA.

¿Qué es FIFA Forward Enterprise?

La FIFA plantea crear una filial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE) para administrar los activos comerciales de sus principales torneos.

Según la organización, la empresa gestionaría derechos audiovisuales, patrocinios, licencias, hospitalidad, venta de boletos y otros negocios vinculados con las competiciones como la Copa del Mundo.

La FIFA sostiene que este modelo permitirá profesionalizar la gestión comercial y generar mayores ingresos para invertir en el desarrollo del fútbol.

Lo que cuestionan sus críticos

La UEFA, la Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y otras organizaciones consideran que una propuesta de este alcance debió discutirse previamente con las asociaciones miembro y reclaman más información sobre el funcionamiento y la gobernanza de la futura empresa.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

¿La FIFA está vendiendo la Copa del Mundo?

Según la FIFA, no.

El organismo asegura que la propuesta no implica vender la Copa del Mundo ni ceder el control de sus competiciones. Lo que plantea es permitir que inversionistas adquieran una participación minoritaria en la empresa que administraría sus derechos comerciales.

La FIFA afirma que las decisiones deportivas, como el formato de los torneos, la elección de sedes o el número de selecciones participantes, seguirán bajo su control.

Lo que cuestionan sus críticos

Algunos dirigentes consideran que abrir el negocio comercial del Mundial a inversionistas privados podría tener implicaciones futuras sobre uno de los activos económicos más importantes del fútbol, aunque la FIFA insiste en que conservará el control deportivo.

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Algunas confederaciones se pronunciaron sobre el plan de FIFA y la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).



UEFA:

“FIFA no puede seguir usando nuestro deporte para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Hoy nos enteramos de su ultimátum: apoyen el plan o se… pic.twitter.com/WdYnhKAvd5 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 29, 2026

¿Qué pretende vender?

La FIFA propone vender hasta el 20% de FIFA Forward Enterprise.

Según el organismo, una valoración realizada por J.P. Morgan estima que la empresa tendría un valor cercano a US$20 mil millones, por lo que esa participación permitiría captar unos US$4,200 millones.

Lo que se vendería no son los torneos, sino una participación accionaria en la empresa que administraría sus derechos comerciales.

Lo que cuestionan sus críticos

Hasta ahora no se conocen los posibles inversionistas ni todos los detalles de la estructura de la operación, por lo que diversas organizaciones consideran que las asociaciones deberían contar con más información antes de pronunciarse.

Uefa is ready to boycott the World Cup as the Fifa backlash intensifies against Gianni Infantino’s plan to sell the tournament to private investors.



Senior figures in the game say “we have to act fast” to torpedo Infantino’s £15bn plan, which Uefa says is trading the game’s… pic.twitter.com/6OLq17EDlX — Telegraph Football (@TeleFootball) July 29, 2026

¿Por qué quiere hacerlo?

La FIFA afirma que los recursos obtenidos financiarán el programa FIFA Fast-Forward, con el que busca incrementar el apoyo económico a las federaciones nacionales.

Según el organismo, cada asociación miembro podría recibir hasta US$20 millones mediante ese programa, además de otros US$20 millones previstos a través de FIFA Forward durante el ciclo 2027-2030, si la iniciativa es aprobada.

Lo que cuestionan sus críticos

Algunos dirigentes y medios internacionales consideran que el incremento de recursos ofrecido a las federaciones podría influir en el respaldo al proyecto. La FIFA sostiene que el objetivo es fortalecer el desarrollo del fútbol.

AFC takes note of FIFA's announcement on the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE). https://t.co/btAnIDYkpg — AFC (@theafcdotcom) July 29, 2026

¿Quién podría invertir?

La FIFA no ha revelado quiénes podrían adquirir la participación minoritaria en FIFA Forward Enterprise.

El medio estadounidense Politico informó que Thrive Capital, firma encabezada por Josh Kushner, estaría interesada en participar y colaborar con J.P. Morgan en la búsqueda de inversionistas. Hasta ahora, esa información no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA.

EXCLUSIVE: Fifa's president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds.

Investor discussions held with figures close to the Trump administration, say sources.… — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 28, 2026

¿Por qué genera críticas?

Las principales objeciones provienen de la UEFA, la Concacaf, la AFC, la Federación Inglesa (FA) y organizaciones que representan a clubes europeos.

En términos generales, cuestionan tres aspectos: la falta de consulta previa a las asociaciones miembro, la escasa información pública sobre la estructura del proyecto y la incorporación de inversionistas privados en la gestión comercial de las principales competiciones de la FIFA.

La organización sostiene que la iniciativa fortalecerá la financiación del fútbol sin modificar su gobernanza deportiva.

¿Qué falta para que ocurra?

FIFA Forward Enterprise aún no ha sido creada.

Según la FIFA, la propuesta deberá ser respaldada por la mayoría de sus 211 asociaciones miembro y contar con la aprobación del Consejo de la FIFA antes de ponerse en marcha.

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