Qué es Fifa Forward Enterprise, el proyecto que enfrenta a la Fifa con la Uefa y otras confederaciones

La Fifa y su presidente, Gianni Infantino, enfrentan una creciente ola de críticas por la propuesta de crear Fifa Forward Enterprise (FFE), una nueva filial destinada a gestionar y comercializar los principales torneos de la organización, incluido el Mundial, con la posibilidad de incorporar inversión privada.

El organismo rector del futbol mundial confirmó que busca ampliar la financiación para el desarrollo de este deporte a más de 10 mil millones de dólares entre sus 211 asociaciones miembro mediante este nuevo modelo. Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación en diversas confederaciones, federaciones nacionales, clubes y dirigentes por la falta de información y transparencia en torno al proyecto.

La UEFA fue la primera en expresar su rechazo a la propuesta. El organismo presidido por Aleksander Ceferin aseguró que se intenta cruzar una línea que «nunca se debería cruzar» y recordó que el futbol no pertenece a ninguna persona o institución para ser vendido. La confederación europea considera que el proyecto podría poner en riesgo activos estratégicos del futbol internacional.

Las críticas fueron respaldadas por la Concacaf, que afirmó haberse enterado de la iniciativa únicamente por los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado oficial de la Fifa. En la misma línea, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) señaló que una decisión de esta magnitud debe sustentarse en principios de buena gobernanza, transparencia y consultas amplias con los actores involucrados.

La Federación Inglesa (FA) también expresó su preocupación y aseguró que no ha recibido información detallada sobre la propuesta. El organismo cuestionó la falta de claridad respecto de las condiciones, el alcance y el impacto que tendría la incorporación de inversionistas privados en los eventos más importantes de la Fifa.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times, Infantino habría otorgado un plazo de 53 días a las asociaciones miembro para decidir si respaldan el proyecto.

El informe señala que cada federación recibiría hasta 53 millones de dólares en fondos adicionales si la iniciativa es aprobada, mientras que quienes la rechacen percibirían significativamente menos recursos. Fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por el medio, calificaron esta situación como un intento de presión sobre las asociaciones.

El proyecto contempla que, de ser aprobado, cada una de las 211 federaciones reciba 20 millones de dólares en financiación extraordinaria para proyectos especiales mediante el nuevo programa Fifa Fast-Forward, además de otros 20 millones provenientes del programa FIFA Forward para el período 2027-2030, una cifra considerablemente superior a la presupuestada en la actualidad.

Las reacciones también llegaron desde distintos sectores del futbol europeo. La European Football Clubs (EFC), que representa a más de 850 clubes, manifestó su «seria preocupación» por una propuesta que, afirma, no fue consultada previamente con los actores implicados. Por su parte, la Unión de Clubes Europeos (UEC) recordó que el Mundial es una institución deportiva construida durante generaciones y no un activo comercial más.

La controversia revive, además, el recuerdo de una iniciativa similar presentada por Infantino en el 2018 junto con el fondo japonés SoftBank y un grupo de inversionistas asiáticos y de Oriente Medio, proyecto que finalmente fue descartado tras la oposición de la Uefa y de las principales ligas europeas.

Ante el creciente descontento, federaciones pertenecientes a la Uefa convocaron reuniones de emergencia para analizar el alcance de la propuesta y fijar una postura conjunta frente a uno de los proyectos más ambiciosos y controvertidos impulsados por la Fifa en los últimos años.