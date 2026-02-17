La ventaja 2-0 del partido de ida fue para B. Dortmund

Atalanta tuvo problemas para gestionar el partido válido por la llave 4 y se vio superado 2 a 0 por B. Dortmund en el estadio Signal Iduna Park. El camino hacia la victoria para Borussia Dortmund comenzó con Serhou Guirassy, quien convirtió en el minuto 2 del primer tiempo. Maximilian Beier amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 41 de la misma etapa.

El desempeño Serhou Guirassy lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Borussia Dortmund mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 36 pases correctos.

Maximilian Beier también jugó un buen partido. El volante de Borussia Dortmund metió 1 gol, efectuó 18 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de B. Dortmund, Niko Kovac, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Luca Reggiani, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini en la línea defensiva; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Maximilian Beier y Julian Brandt en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Raffaele Palladino salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Sead Kolasinac en defensa; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Mario Pasalic y Nicola Zalewski en la mitad de cancha; y Gianluca Scamacca en la delantera.

Serdar Gözübüyük fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Signal Iduna Park.

Con este resultado, B. Dortmund cuenta con una victoria en el juego de ida y buscará conseguir su boleto para Octavos de Final en esta competencia. El próximo duelo se jugará el miércoles 25 de febrero.

Cambios en Borussia Dortmund

68′ 2T – Salieron Julian Brandt por Carney Chukwuemeka y Maximilian Beier por Karim Adeyemi

Amonestados en Borussia Dortmund:

17′ 1T Luca Reggiani (Conducta antideportiva) y 2′ 2T Waldemar Anton (Conducta antideportiva)

Cambios en Atalanta

45′ 2T – Salieron Berat Djimsiti por Isak Hien y Gianluca Scamacca por Nikola Krstovic

62′ 2T – Salió Marten de Roon por Kamaldeen Sulemana

71′ 2T – Salió Davide Zappacosta por Raoul Bellanova

81′ 2T – Salieron Nicola Zalewski por Lazar Samardzic, Felix Nmecha por Marcel Sabitzer y Serhou Guirassy por Fábio Silva

Amonestados en Atalanta: