La ventaja 2-0 del partido de ida fue para B. Dortmund

El desempeño Serhou Guirassy lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Borussia Dortmund mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 36 pases correctos.
Maximilian Beier también jugó un buen partido. El volante de Borussia Dortmund metió 1 gol, efectuó 18 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
El estratega de B. Dortmund, Niko Kovac, paró al once inicial con una formación 3-6-1 con Gregor Kobel en el arco; Luca Reggiani, Waldemar Anton y Ramy Bensebaini en la línea defensiva; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Maximilian Beier y Julian Brandt en el medio; y Serhou Guirassy en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Raffaele Palladino salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Sead Kolasinac en defensa; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Mario Pasalic y Nicola Zalewski en la mitad de cancha; y Gianluca Scamacca en la delantera.
Serdar Gözübüyük fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Signal Iduna Park.
Con este resultado, B. Dortmund cuenta con una victoria en el juego de ida y buscará conseguir su boleto para Octavos de Final en esta competencia. El próximo duelo se jugará el miércoles 25 de febrero.
Cambios en Borussia Dortmund
- 68′ 2T – Salieron Julian Brandt por Carney Chukwuemeka y Maximilian Beier por Karim Adeyemi
Amonestados en Borussia Dortmund:
- 17′ 1T Luca Reggiani (Conducta antideportiva) y 2′ 2T Waldemar Anton (Conducta antideportiva)
Cambios en Atalanta
- 45′ 2T – Salieron Berat Djimsiti por Isak Hien y Gianluca Scamacca por Nikola Krstovic
- 62′ 2T – Salió Marten de Roon por Kamaldeen Sulemana
- 71′ 2T – Salió Davide Zappacosta por Raoul Bellanova
- 81′ 2T – Salieron Nicola Zalewski por Lazar Samardzic, Felix Nmecha por Marcel Sabitzer y Serhou Guirassy por Fábio Silva
Amonestados en Atalanta:
- 39′ 1T Odilon Kossounou (Conducta antideportiva), 39′ 1T Berat Djimsiti (Insultar o desaprobar al árbitro) y 45′ 1T Gianluca Scamacca (Conducta antideportiva)