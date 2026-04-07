La ventaja 2-1 del partido de ida fue para B. Múnich

Este martes, los Merengues y B. Múnich se enfrentaron en un partido por la llave 2 de la Champions y el partido acabó con un resultado final de 1-2. A los 40 minutos del primer tiempo, Luis Díaz marcó el primer gol después de una jugada. Luego, en el minuto 0 de la segunda etapa, Harry Kane amplió la ventaja con una anotación de jugada. El descuento para Real Madrid llegó en el minuto 28 de la misma mitad después de un disparo de Kylian Mbappé. Sin embargo, el tiempo restante no fue suficiente para revertir el resultado.

En el minuto 0 de la segunda etapa, Harry Kane levantó el ánimo de B. Múnich y se llevó todos los aplausos. Michael Olise filtró un balón para que el delantero conecte, desde el semicírculo, un gran disparo al palo izquierdo del arco contrario.

El desempeño Michael Olise lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayern Múnich efectuó 35 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.

Manuel Neuer fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Bayern Múnich mostró su calidad al contener 8 disparos y dio 25 pases correctos.

El estratega de Real Madrid, Álvaro Árbeloa, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Andriy Lunin en el arco; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch en el medio; y Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Vincent Kompany salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.

Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

Con este resultado, B. Múnich cuenta con una victoria en el juego de ida y buscará conseguir su boleto para Semifinales en esta competencia. El próximo duelo se jugará el miércoles 15 de abril.

Cambios en Real Madrid

61′ 2T – Salieron Thiago Pitarch por Jude Bellingham y Dean Huijsen por Éder Militão

70′ 2T – Salió Arda Güler por Brahim Díaz

Amonestado en Real Madrid:

35′ 1T Aurélien Tchouaméni (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Bayern Múnich

68′ 2T – Salieron Serge Gnabry por Jamal Musiala y Konrad Laimer por Alphonso Davies

92′ 2T – Salieron Aleksandar Pavlovic por Leon Goretzka y Luis Díaz por Tom Bischof

Amonestados en Bayern Múnich: