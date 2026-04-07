La ventaja 2-1 del partido de ida fue para B. Múnich

En el minuto 0 de la segunda etapa, Harry Kane levantó el ánimo de B. Múnich y se llevó todos los aplausos. Michael Olise filtró un balón para que el delantero conecte, desde el semicírculo, un gran disparo al palo izquierdo del arco contrario.
El desempeño Michael Olise lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayern Múnich efectuó 35 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.
Manuel Neuer fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Bayern Múnich mostró su calidad al contener 8 disparos y dio 25 pases correctos.
El estratega de Real Madrid, Álvaro Árbeloa, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Andriy Lunin en el arco; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch en el medio; y Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Vincent Kompany salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.
Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.
Con este resultado, B. Múnich cuenta con una victoria en el juego de ida y buscará conseguir su boleto para Semifinales en esta competencia. El próximo duelo se jugará el miércoles 15 de abril.
Cambios en Real Madrid
- 61′ 2T – Salieron Thiago Pitarch por Jude Bellingham y Dean Huijsen por Éder Militão
- 70′ 2T – Salió Arda Güler por Brahim Díaz
Amonestado en Real Madrid:
- 35′ 1T Aurélien Tchouaméni (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Bayern Múnich
- 68′ 2T – Salieron Serge Gnabry por Jamal Musiala y Konrad Laimer por Alphonso Davies
- 92′ 2T – Salieron Aleksandar Pavlovic por Leon Goretzka y Luis Díaz por Tom Bischof
Amonestados en Bayern Múnich:
- 25′ 2T Jonathan Tah (Conducta antideportiva), 31′ 2T Luis Díaz (Conducta antideportiva), 36′ 2T Manuel Neuer (Demorar el juego) y 40′ 2T Jamal Musiala (Conducta antideportiva)