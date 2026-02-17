La ventaja 3-2 del duelo de ida se la llevó PSG

Por la llave 1 de la Champions, Mónaco desaprovechó los dos tantos de Folarin Balogun y acabó derrotado por 3-2 con PSG. Incluso cuando el partido se les puso en contra, el conjunto comandado por Luis Enrique no se dio por vencido y consiguió controlar el tanteador con las conquistas de Désiré Doué (28′ 1T y 21′ 2T) y Achraf Hakimi (40′ 1T). El doblete fue decisivo para dar vuelta el resultado, que contó con dos goles de Folarin Balogun (0′ 1T y 17′ 1T).Una gran jugada de PSG, a los 28 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Désiré Doué. Con un centro de Bradley Barcola, el delantero conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

El dominio de la pelota durante todo el partido estuvo a favor de PSG (75%). Además, consiguió 33 remates, de los cuales 19 fueron directamente al arco y 11 acabaron por fuera.

El volante de PSG Vitinha no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 21 del primer tiempo.

Désiré Doué se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de PSG mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 33 pases correctos.

Khvicha Kvaratskhelia se destacó también en el estadio Stade Louis II. El atacante de PSG disparó al arco contrario en 10 oportunidades y efectuó 37 pases correctos.

El técnico de Mónaco, Sébastien Pocognoli, propuso una formación 4-5-1 con Philipp Köhn en el arco; Vanderson, Jordan Teze, Wout Faes y Caio Henrique en la línea defensiva; Lamine Camara, Denis Zakaria, Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin y Simon Adingra en el medio; y Folarin Balogun en el ataque.

Por su parte, el equipo de Luis Enrique salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en la mitad de cancha; y Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola en la delantera.

El árbitro Jesús Gil Manzano fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Stade Louis II.

PSG arrancó con buen pie y logró quedar con ventaja en el encuentro contra Mónaco. El partido de vuelta para determinar qué equipo avanza a Octavos de Final se disputará el próximo miércoles 25 de febrero.

Cambios en Mónaco

57′ 2T – Salió Maghnes Akliouche por Krépin Diatta

69′ 2T – Salieron Simon Adingra por Mamadou Coulibaly y Vanderson por Aladji Bamba

82′ 2T – Salió Folarin Balogun por Mika Biereth

Amonestados en Mónaco:

20′ 1T Wout Faes (Conducta antideportiva) y 28′ 1T Denis Zakaria (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Mónaco:

2′ 2T Aleksandr Golovin (Roja directa)

Cambios en PSG