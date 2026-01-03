La victoria en el derbi catalán fue para Barcelona por 2 a 0 con gol agónico

Los Espanyolistas y los Blaugranas se enfrentaron en la fecha 18 de la Liga y el equipo visitante se quedó la victoria por 2 a 0. La primera anotación llegó con Dani Olmo a los 40 minutos de la segunda mitad, a través de una ejecución brillante. Robert Lewandowski selló el 2-0 definitivo cuando el cronómetro marcaba el minuto 44 de la misma etapa.

Un momento destacado del partido fue el gol de Dani Olmo en el minuto 40 del segundo tiempo. Fermín López tuvo una asistencia que aprovechó el delantero en el semicírculo. Éste remató el balón en el ángulo izquierdo del arquero.

El protagonismo de Joan García lo consagró como el mejor jugador del partido. El guardameta de Barcelona mostró su calidad al contener 6 disparos y dio 25 pases correctos.

También fue clave en el el Cornellá-El Prat, Eric García. El volante de Barcelona se destacó frente a Espanyol ya que dio 41 pases correctos robó 3 pelotas y pateó 2 veces al arco.

A los 3 minutos del primer tiempo, el delantero de Espanyol Roberto Fernández dejó en ridículo con un estupendo caño a Eric García, volante de Barcelona.

El entrenador de Espanyol, José González Álvarez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Marko Dmitrovic en el arco; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko Gonzalez y Pere Milla en el medio; y Roberto Fernández y Edu Expósito en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Hans Flick se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martín y Alejandro Balde en defensa; Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El partido en el el Cornellá-El Prat fue dirigido por el árbitro Víctor García Verdura.

Por la próxima fecha, los Espanyolistas visitarán a Levante. Por otro lado, los Blaugranas visitarán a Real Sociedad.

El local está en el quinto puesto con 33 puntos, mientras que el visitante llegó a 49 unidades y es el líder del torneo.

Cambios en Espanyol

59′ 2T – Salió Edu Expósito por Jofre Carreras

74′ 2T – Salió Roberto Fernández por Kike García

81′ 2T – Salieron Tyrhys Dolan por Ramón Terrats y Pere Milla por Javi Puado

Amonestados en Espanyol:

32′ 2T Pol Lozano (Conducta antideportiva) y 32′ 2T Manolo González (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Barcelona