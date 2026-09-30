Lamine Yamal brilla con España y fortalece su candidatura al Balón de Oro

La selección de España no baja el ritmo. Tras su contundente victoria en Wembley, el equipo dirigido por Luis de la Fuente volvió a imponerse, esta vez ante Croacia, para sumar su segundo triunfo en la Liga de Naciones y confirmar el gran momento que vive desde la conquista de su segundo título mundial.

El gran protagonista volvió a ser Lamine Yamal, autor de su primer doblete con la Roja.

El extremo del Barcelona volvió a demostrar por qué es uno de los principales candidatos al Balón de Oro. Aunque las votaciones ya cerraron y el ganador será anunciado el próximo 26 de octubre, Lamine ofreció otra actuación brillante para reafirmar su protagonismo en el futbol internacional.

Si frente a Inglaterra abrió el marcador al minuto con 45 segundos, el tercer gol más rápido que ha recibido ese país en Wembley, ante Croacia necesitó todavía menos tiempo. En el estadio Sánchez-Pizjuán de Sevilla anotó al minuto con 10 segundos, tras una jugada de 26 pases consecutivos en la que ningún futbolista croata logró tocar el balón.

Su segundo gol también fue de gran calidad. Con un potente zurdazo al primer poste sorprendió al guardameta Dominik Livakovic y celebró con el ya tradicional gesto del "304", en referencia al código postal del barrio de Rocafonda, en Mataró, donde creció.

Antes de este partido, Lamine había marcado ocho goles en 34 encuentros con la selección española. El primero llegó el 8 de septiembre de 2023, en su debut ante Georgia. Frente a Croacia firmó por primera vez un doblete con la camiseta de la Roja.

"Lamine tiene muchísimas ganas de seguir creciendo. Estamos encantados porque mantiene un comportamiento muy natural y humilde. Hemos disfrutado de su talento al servicio del equipo. Será reconocido por lo que hace y por su juego colectivo", destacó Luis de la Fuente al finalizar el encuentro.

A sus 19 años, Lamine atraviesa un inicio de temporada sobresaliente. Entre el Barcelona y la selección española acumula diez partidos, con un balance de 11 goles y seis asistencias, cifras que fortalecen su candidatura al Balón de Oro.

"Cuando sonríe juega mucho mejor. Es un jugador especial. Ojalá gane el Balón de Oro", comentó su compañero y amigo Nico Williams.