Lamine Yamal busca explotar en la final del Mundial 2026 ante Argentina

Lamine Yamal persigue aún su gran partido en el Mundial. Y tiene este domingo su mejor y última oportunidad: la final ante la Argentina de Lionel Messi. Con solo 19 años, copa la publicidad en Nueva York junto al capitán de la Albiceleste. Un gol en el torneo, tres premios al mejor jugador del partido y una magnitud de estrella a nivel global.

“Lamine tiene una bala guardada”, aseguró Luis de la Fuente, seleccionador español, en la víspera de la final del Mundial.

Una bala que aún no ha gastado durante un torneo al que llegó con una lesión de bíceps femoral. El futbolista del Barcelona cayó el 22 de abril, pero los médicos le aseguraron que llegaba al Mundial. Y así fue.

Su incorporación fue progresiva. Disputó 19 minutos en el debut ante Cabo Verde para coger ritmo y fue titular frente a Arabia Saudí. En 45 minutos firmó su único gol del torneo. Su presencia, incisiva desde el inicio, permitió a España encarrilar el partido con un 3-0 en la primera parte.

Ese 21 de junio consiguió su primer premio al mejor jugador del partido. Repitió el reconocimiento ante Austria, en dieciseisavos, y Bélgica, en cuartos de final. Aunque no volvió a marcar ni asistir, fue clave en el funcionamiento de España y también en su compromiso defensivo, hasta el punto de ser considerado “un ejemplo” para sus compañeros. Kylian Mbappé lo sabe bien.

Ante Francia, el duelo que tenía marcado en rojo, volvió a ser decisivo. No marcó ni dio asistencia, pero forzó con inteligencia el penalti de Lucas Digne que posteriormente convirtió Mikel Oyarzabal para abrir el marcador en la victoria 0-2.

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Luis de la Fuente y sus compañeros han intentado rebajar la ansiedad que rodea al joven talento español y protegerlo de la enorme exposición mediática que acompaña a su figura, presente las 24 horas en los carteles luminosos de Times Square.

Lamine Yamal ya es una estrella global. Ahora tendrá enfrente a Lionel Messi, en un duelo que simboliza el presente frente al futuro: 39 años contra 19, el heredero del argentino en el Barcelona intentando arrebatarle el trono mundialista.

Antes de las semifinales, el propio atacante quiso dejar claro que el objetivo colectivo está por encima de cualquier logro personal.

“Ganamos la Eurocopa y solo marqué un gol. Si ganamos el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada”, aseguró.

Sin embargo, España deposita gran parte de sus esperanzas en que Lamine vuelva a marcar o asistir, convencida de que una actuación decisiva del joven extremo puede acercarla a su segunda estrella como campeona del mundo.

El futbolista llega a la final con un solo entrenamiento sobre el césped, después de sufrir un golpe en la pierna izquierda en la jugada del penalti que provocó frente a Francia. Se perdió la práctica del jueves, regresó el viernes con el grupo y este sábado, debido a una tormenta eléctrica, solo pudo realizar trabajo en el gimnasio.