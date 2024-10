Lamine Yamal hace historia en los clásicos con su anotación y Luka Modric también rompe un récord

El delantero del Barcelona Lamine Yamal se convirtió este sábado, con 17 años y 105 días, en el goleador más joven en la historia de los clásicos, tras anotar el tercer gol ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El atacante catalán, que ya fue el futbolista más joven en jugar un clásico con 16 años y 107 días, batió el récord que poseía hasta ahora el también azulgrana Ansu Fati, que anotó ante el conjunto blanco con 17 años y 359 días.

Le siguen en esta estadística el exmadridista Raúl González (18 años y 95 días), el azulgrana Pablo Páez Gavira 'Gavi' (18 años y 163), el exjugador blanco Sabino Barinaga (18 años y 192 días) y el exbarcelonista Roger García (18 años y 289).

Por el otro lado de la historia Luka Modric, capitán del Real Madrid, se convirtió al entrar en el minuto 62 al partido ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en el jugador más veterano que disputa un clásico en toda su historia, con 39 años y 47 días, superando el registro del brasileño Dani Álves.

No guardará buen recuerdo Modric de un nuevo registro de longevidad como jugador del Real Madrid. Suplente en el clásico tras su titularidad en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, al entrar al partido a los 63 minutos por Aurélien Tchoauméni, cuando el Real Madrid ya perdía 0-2, pasaba a la historia como el jugador de mayor edad que disputa el gran partido del fútbol español.

Con 39 años y 47 días Modric superaba el registro que marcó Dani Álves con 38 años y 318 días. Por detrás quedan los porteros José Manuel Pinto (38 años y 159 días) y Paco Buyo (38 años y 28 días), y la leyenda Alfredo Di Stéfano (37 años y 164 días).

🚨BREAKING: Luka Modric becomes the oldest player to lose El Clasico game pic.twitter.com/l9b1bPiIbC