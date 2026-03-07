Lamine Yamal le da la victoria al Barcelona 1-0 ante el Athletic y consolida el liderato de LaLiga

Barcelona se llevó los tres puntos de San Mamés este sábado al vencer 1-0 al Athletic de Bilbao en la jornada 27 de LaLiga, con un gol de Lamine Yamal en el segundo tiempo. El resultado mantiene a los azulgrana en lo más alto de la tabla española con 67 puntos tras 27 partidos disputados.

El partido fue disputado e intenso desde el primer minuto. El Athletic salió con mucha energía en San Mamés y fue el equipo más peligroso en los primeros minutos, perdonando al menos dos ocasiones claras de gol en los primeros cinco minutos. Barcelona, en cambio, salió menos ofensivo y no generó prácticamente nada en la primera mitad.

El técnico Hansi Flick movió el banco en el descanso con la entrada de Pedri, Lewandowski y Raphinha, lo que cambió la cara del equipo visitante en el complemento. Con Pedri en el campo, el Barcelona mostró más criterio y comenzó a manejar mejor el balón ante un Athletic que sufrió el desgaste físico en la segunda mitad.

El gol de Yamal

El partido se desbloqueó al minuto 67 con un gol de Lamine Yamal. El delantero recibió el balón de Pedri, encaró y colocó el disparo con la zurda en el arco de Unai Simón, sin que el portero vasco pudiera hacer nada. Yamal celebró señalando el escudo ante la afición local en lo que fue su gol número 14 en la temporada de LaLiga, anotado en uno de los momentos en que peor lo estaba pasando el Barcelona sobre el campo.

El Athletic intentó reaccionar en los minutos finales con el empuje de su afición en San Mamés, pero no encontró los recursos ofensivos necesarios para igualar el marcador. Berenguer fue el más activo por la derecha para los vascos, pero el pase final y la definición no acompañaron al conjunto de Valverde en el tramo decisivo del partido.

El portero Joan García también fue figura en el complemento con dos intervenciones determinantes ante Sancet e Iñaki Williams en un mano a mano que hubieran cambiado el resultado. El guardameta del Barcelona fue uno de los jugadores más destacados del equipo visitante durante los 90 minutos.

Cubarsí vio la tarjeta amarilla al minuto 57 tras derribar a Iñaki Williams cuando el delantero vasco se marchaba solo hacia el área, en una acción que generó polémica ya que varios señalaron que merecía expulsión. El árbitro optó por la amarilla y el Barcelona pudo mantener los once jugadores sobre el campo.

Con esta victoria, el Barcelona suma 67 puntos y amplía su ventaja sobre el Real Madrid a cuatro puntos. Los azulgrana encadenan ahora tres victorias consecutivas en LaLiga y se acercan cada vez más al título de la temporada 2025-26.

El Athletic, por su parte, se queda con 35 puntos en la novena posición y sin opciones reales de clasificarse a la Champions League para la próxima temporada. Pese a la derrota, los vascos mostraron un nivel que les permitirá pelear por los puestos europeos en la segunda parte del campeonato.