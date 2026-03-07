Laporta: “El Madrid, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales”

Fútbol Internacional

Laporta: “El Madrid, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales”

Joan Laporta lanzó una dura acusación contra el Real Madrid al afirmar que el club blanco recibe ayudas arbitrales cuando atraviesa dificultades.

NOTA POR EFE

|

time-clock

GRAFCAT8567. (), 17/02/2026.- Joan Laporta durante un acto en que ha presentado este martes su candidatura a la reelección como presidente del FC Barcelona con el lema "Defensem el Barça".EFE/ Enric Fontcuberta

Joan Laporta durante un acto en que ha presentado su candidatura a la reelección como presidente del FC Barcelona con el lema "Defensem el Bars". (Foto Prensa Libre: EFE).

El expresidente del Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, ha asegurado este sábado 7 de marzo 2026, que al Real Madrid "siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales", en referencia a la victoria del equipo blanco en Balaídos con un gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 94.

"Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR (debería haber entrado), como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan", ha afirmado Laporta en declaraciones a los medios de comunicación.

El expresidente del Barcelona ha insistido en esta idea: "Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte".

LECTURAS RELACIONADAS

VIGO (PONTEVEDRA), 06/03/2026.- El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde (2i) marca su gol, segundo del equipo blanco, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE/Salvador Sas

El Madrid sigue sin futbol, pero Valverde lo salva del desastre en el 94 y mantiene viva la lucha por LaLiga

chevron-right
MADRID, 02/03/2026.- Los jugadores del Real Madrid guardan un minuto de silencio previo al partido de LaLiga de fútbol entre el Real Madrid y el Getafe, este lunes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Juanjo Martín

¿Cuál fue el motivo por el que la UEFA multó al Real Madrid con 15,000 euros?

chevron-right

Laporta ha atendido a los medios de comunicación tras celebrar un acto de campaña en el Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que ha defendido su gestión al frente de la entidad durante el último lustro.

"De encontrarnos un club que tenía un estadio que estaba descomponiéndose, un equipo que no ganaba y un club arruinado, en cinco años hemos pasado a tener un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Queremos continuar para culminar esta obra", ha argumentado.

Durante el acto, Laporta ha calificado a su adversario en las elecciones, Víctor Font, y a su equipo como unos "tecnócratas", y ha remarcado que no se puede dirigir al Barcelona "desde un ordenador".

ESCRITO POR:

NOTA POR EFE

NOTA POR EFE

Lee más artículos de NOTA POR EFE

ARCHIVADO EN:

FC Barcelona Futbol Internacional Joan Laporta LaLiga Real Madrid 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS