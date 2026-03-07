Laporta: “El Madrid, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales”

El expresidente del Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, ha asegurado este sábado 7 de marzo 2026, que al Real Madrid "siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, tiene ayudas arbitrales", en referencia a la victoria del equipo blanco en Balaídos con un gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 94.

"Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR (debería haber entrado), como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan", ha afirmado Laporta en declaraciones a los medios de comunicación.

El expresidente del Barcelona ha insistido en esta idea: "Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte".

Laporta ha atendido a los medios de comunicación tras celebrar un acto de campaña en el Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que ha defendido su gestión al frente de la entidad durante el último lustro.

"De encontrarnos un club que tenía un estadio que estaba descomponiéndose, un equipo que no ganaba y un club arruinado, en cinco años hemos pasado a tener un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Queremos continuar para culminar esta obra", ha argumentado.

Durante el acto, Laporta ha calificado a su adversario en las elecciones, Víctor Font, y a su equipo como unos "tecnócratas", y ha remarcado que no se puede dirigir al Barcelona "desde un ordenador".