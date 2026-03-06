¿Cuál fue el motivo por el que la UEFA multó al Real Madrid con 15,000 euros?

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha multado con 15,000 euros al Real Madrid por comportamiento racista o discriminatorio de sus aficionados en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica portugués. Además, advirtió al club del posible cierre parcial de su estadio en caso de reincidencia durante un año.

Según confirmó la UEFA, además de la multa económica, la Comisión ordenó el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu en el próximo partido que el equipo dispute como local. Sin embargo, el cumplimiento de esta sanción queda condicionado durante un periodo de prueba de un año, a partir de la fecha.

En el partido ante el Benfica, el pasado 25 de febrero, un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la Grada Fans, en la que se desplegó un tifo contra el racismo, fue expulsado del recinto tras ser captado por las cámaras de la transmisión del encuentro mientras realizaba el saludo nazi.

Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club lo localizaron, lo identificaron y procedieron a expulsarlo del estadio antes del partido. El club solicitó de manera urgente a su Comisión de Disciplina iniciar un procedimiento inmediato de expulsión.

La UEFA anunció la multa y el posible cierre por el comportamiento racista o discriminatorio de los seguidores del Real Madrid en el partido jugado el 25 de febrero, en el que el club logró el pase a los octavos de final, tras la polémica generada en el encuentro de ida en Lisboa por el supuesto comentario racista del argentino Gianluca Prestiani al brasileño Vinicius.

El 17 de febrero, en el partido de ida del playoff, tras marcar el único gol del encuentro (0-1), Vinicius denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestiani. El encuentro fue detenido durante unos minutos y la UEFA abrió una investigación.

El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente durante un partido y se perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.