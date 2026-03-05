¿Pelé o Messi? Trump sorprende al elegir al mejor jugador del mundo

Deporte Internacional

¿Pelé o Messi? Trump sorprende al elegir al mejor jugador del mundo

Donald Trump recibió en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la MLS y recordó haber visto jugar a Pelé, al comparar a ambos durante la recepción.

EFE

|

Lionel Messi y Jorge Mas entregan un regalo al presidente de EE. UU., Donald Trump, durante la recepción al Inter Miami CF, campeón de la MLS, en la Casa Blanca. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lionel Messi y Jorge Mas entregan un regalo al presidente de EE. UU., Donald Trump, durante la recepción al Inter Miami CF, campeón de la MLS, en la Casa Blanca. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la MLS y afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de New York.

“No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que … Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno”, afirmó Trump durante la recepción.

El mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número ‘47‘ en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos), además de un balón y un reloj marca Tudor personalizado.

Es tradición que los campeones de las grandes ligas de EE.UU., como la NFL, la MLB o la NBA, visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la Major League Soccer.

EN ESTE MOMENTO

Personal del Ministerio Público delimita el perímetro en las afueras del Congreso durante la sesión para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

MP asegura que diligencia frente al Congreso no interfiere en sesión para elegir magistrados de la CC

Right
La calzada Roosevelt permanece con cierre parcial mientras el Ministerio Público realiza diligencias por un ataque armado registrado en el sector. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

Caos vial en Ciudad de Guatemala: ataques armados, bloqueos y accidentes saturan vías importantes de la capital

Right

“Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, ‘¡qué increíble!’, decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó”, afirmó Trump.

“Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble“, añadió el mandatario.

En nombre del Inter Miami dijo unas palabras su presidente, Jorge Mas. “Está viendo a uno de los mejores equipos del planeta, ahí, justo detrás de nosotros”, le dijo Mas a Trump.

“Me dije a mí mismo lo que muchos creían imposible. Dije: vamos a traer al mejor jugador del mundo para que juegue en el Inter Miami, y eso fue en 2019. Y hoy, frente a ustedes, tienen al mejor jugador del mundo“, añadió.

El Inter Miami se proclamó en diciembre pasado campeón de la MLS por primera vez en su historia cinco años después de su debut en liga en 2020.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Entretenimiento para hispanos  Leo Messi Messi Pelé 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS