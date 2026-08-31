Lamine Yamal y Raphinha brillan con dobletes en la goleada del Barcelona ante el Rayo Vallecano

Lamine Yamal y Raphinha, autores de sendos dobletes, y Anthony Gordon, protagonista con una asistencia y en el autogol de Florian Lejeune, guiaron al Barcelona a su tercer triunfo consecutivo en LaLiga, tras imponerse 5-2 al Rayo Vallecano, que puso en aprietos al vigente campeón con una destacada actuación de Sergio Camello.

La valentía del conjunto madrileño, que suma un punto después de las primeras tres jornadas, complicó al equipo de Hansi Flick, especialmente en el segundo tiempo. Sin embargo, el talento ofensivo del Barcelona terminó marcando diferencias, con Raphinha como máximo goleador del campeonato con cinco tantos.

El Barcelona buscaba confirmar su buen inicio de temporada frente a un Rayo que llegaba con apenas un punto en dos fechas y en medio de un ambiente complicado por la situación que atraviesa el estadio de Vallecas.

Beñat San José introdujo cuatro cambios en su alineación. Dio entrada al debutante Gnangoro Bouaré en el centro del campo, a Iván Balliu en el lateral derecho y situó a Pathé Ciss en el centro de la defensa. Otra de las novedades fue Álvaro García, quien tuvo un papel determinante en el primer gol.

El Rayo sorprende al Barcelona

El conjunto visitante se adelantó en el minuto 12. Álvaro García superó a Jules Koundé por la banda y asistió a Sergio Camello, quien conectó el balón para colocarlo en la escuadra y firmar el 0-1. Fue el primer gol que recibió Joan García en LaLiga, después de un inicio en el que el Barcelona había presionado y generado llegadas, aunque sin encontrar precisión en los últimos metros.

La reacción azulgrana llegó rápidamente. En el minuto 19, Pedri, Xavi Espart y Raphinha construyeron una jugada que terminó con el brasileño superando a la defensa y definiendo con calidad ante Dani Cárdenas para establecer el empate.

Desde las gradas observaba Gabriel Jesús, quien este martes firmará su contrato como nuevo jugador del Barcelona para reforzar la posición de delantero centro. El brasileño celebró el cuarto gol liguero de Raphinha.

El Barcelona necesitó apenas un minuto y 41 segundos para darle vuelta al marcador. Esta vez apareció Lamine Yamal, quien después de dos jornadas sin marcar conectó un potente zurdazo que se coló en la escuadra para el 2-1.

Tras esos minutos de dominio, el equipo de Flick mantuvo la presión y Lamine Yamal continuó generando peligro con sus regates. El Rayo, además, sufrió la lesión de Jozhua Vertrouwd en el minuto 33, por lo que Adriá Pedrosa ingresó en su lugar. Antes del descanso, Koundé llegó a marcar después de aprovechar un rechazo de Dani Cárdenas tras un disparo de Anthony Gordon, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del lateral francés.

El Rayo pone en aprietos al Barcelona

En la segunda mitad, el Rayo adelantó sus líneas y presionó la salida del Barcelona. La estrategia también dejó espacios que los atacantes azulgranas aprovecharon. Anthony Gordon protagonizó una incursión por la banda izquierda y envió un centro que Florian Lejeune terminó desviando hacia su propia portería para ampliar la ventaja del Barcelona.

El Rayo, sin embargo, no se rindió. En el minuto 59, Camello volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche. El delantero se impuso a Xavi Espart tras un tiro de esquina y venció de cabeza a Joan García para acercar al conjunto visitante.

Pau Cubarsí evitó poco después el triplete de Camello, en momentos en que el Rayo atravesaba su mejor tramo del partido. Ante las dificultades, Flick recurrió a Fermín López y Rodri para recuperar el control en el centro del campo.

Raphinha y Lamine Yamal sentencian

El Barcelona superó sus minutos de incertidumbre con una rápida combinación entre Gordon y Raphinha. El inglés habilitó de tacón al brasileño, quien quedó en posición de definir y marcó con un disparo preciso el 4-2 en el minuto 71.

Pese al golpe, el Rayo siguió buscando la portería rival, aunque ya no consiguió reducir la diferencia. El Barcelona terminó convirtiendo la victoria en goleada en el minuto 90. Karim Adeyemi asistió a Lamine Yamal, quien definió con calidad para establecer el 5-2 definitivo y completar su doblete.

Con el resultado, el equipo de Hansi Flick alcanzó su tercera victoria consecutiva en LaLiga, impulsado por el poder ofensivo de Raphinha, que llegó a cinco goles en el campeonato, y por un Lamine Yamal que recuperó su protagonismo frente a la portería.