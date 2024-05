Por lo que, en este sábado de celebración para los madridistas, Internet, tomó la oportunidad para recordar aquellas icónicas palabras de su máxima figura.

En aquella ocasión, el Arsenal de la Premier League fue el invitado, buscando medir su nivel tras una sólida pretemporada.

Y el conjunto blaugrana, con su vasta historia y talentoso plantel, tenía como máxima aspiración conquistar la Champions League. Sin embargo, desde 2015, cuando derrotaron a la Juventus en la final, el prestigioso torneo se les ha venido escurriendo entre los dedos de manera continuada (Roma, Liverpool, Bayern, y PSG).

Además de caer eliminados en fase de grupos en la temporada 21/22, 22/23, tanto en Champions como en Europa League.

En un discurso cargado de determinación, tendencia de manera reciente por los usuarios de "X", Messi expresó: "Qué difícil decir algo hoy después de la temporada pasada. Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada… confío en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico. Y no tengo dudas que todos juntos vamos a volver a pelear por todos".

También, el campeón mundial reconoció el valor de la Liga obtenida: "La temporada pasada terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio. Pero creo que tenemos que darle valor a la Liga que conseguimos, la octava en 11 años. Eso para cualquier club sería algo grandioso, para este también. Es algo muy importante lo que se hizo, quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta lo difícil que fue hacer eso".

Entre los vítores de la afición y el cántico de "Meeeessi, Meeeessi", el líder culé reiteró el compromiso del equipo: "Como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas, muchas ganas y espero que ustedes lleguen de la misma manera. ¡Viva el Barcelona y viva Cataluña!".

El mensaje de Messi resonó en cada rincón del Camp Nou, infundiendo esperanza y renovando el espíritu competitivo del Barcelona. Ahora, con la mirada puesta en nuevos desafíos, el equipo se prepara para escribir un nuevo capítulo en su gloriosa historia futbolística.