¡Le gana a Messi! El polaco Robert Lewandowski recibe el premio The Best al mejor jugador en 2021

En la temporada 2020-2021, ‘Lewy’ hizo historia en la Bundesliga al firmar 41 tantos en ese curso (con 29 partidos disputados). Un gol más que el anterior récord en una misma campaña de la liga alemana, que ostentó Gerd Müller durante medio siglo.

En Europa, a Lewandowski (33 años) no le fue tan bien y su Bayern fue eliminado en cuartos de final, cuando él estaba lesionado. Con Polonia fue eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa, pese a que firmó tres tantos en tres partidos.

El jurado de estos premios de la FIFA, compuesto por seleccionadores, capitanes, periodistas, pero también por hinchas de todo el mundo debe decidir sobre las actuaciones realizadas por los jugadores entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de agosto de 2021 incluido, según el reglamento.

La ceremonia de entrega de estos premios se celebró de manera virtual, sin público y sin la mayoría de protagonistas, como consecuencia de la pandemia del covid-19.

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆

Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022