Leicester se coloca segundo, Lampard gana tiempo y Leeds no reacciona

Los ‘Foxes’ lograron los tres puntos con goles de James Maddison (38) y Harvey Barnes (90+5) frente a un Southampton que contó con varias ocasiones, como un disparo a la madera de Stuart Armstrong (73).

Con esta victoria, el equipo de Brendan Rodgers alcanza los 35 puntos y queda a uno del líder Manchester United, que el domingo visita la cancha del Liverpool, tercero con 33 puntos.

Con un tanto en el tramo final de Mason Mount (78), el Chelsea (7º) derrotó 1-0 al Fulham (18º) y da oxígeno a su cuestionado técnico, Frank Lampard.

