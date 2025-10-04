Levante juega con clase y se lleva la victoria por 2 a 0

Los Granotes se trajeron un triunfo del estadio Carlos Tartiere y les ganaron de visitante por 2 a 0 a Real Oviedo en la fecha 8 de la Liga. Fue el volante Carlos Álvarez quien encaminó el triunfo de Levante en el minuto 29 de la primera mitad. El otro gol cayó al minuto 26 del segundo tiempo con la anotación de Etta Eyong.

Real Oviedo contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Ilyas Chaira terminó impactando en el palo.

El desempeño Adrián de la Fuente lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Levante fue importante al quitar 6 balones y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

También tuvo buen desempeño Carlos Álvarez. El volante de Levante anotó 1 gol, realizó 32 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

El DT de Real Oviedo, Veljko Paunovic, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Aarón Escandell en el arco; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo y Rahim Alhassane en la línea defensiva; Haissem Hassan, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto y Josip Brekalo en el medio; y Alberto Reina y Salomón Rondón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Julián Calero salió con una disposición táctica 4-4-2 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor y Roger Brugué en la mitad de cancha; y Etta Eyong y Iván Romero en la delantera.

José Munuera Montero fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Carlos Tartiere.

En la próxima fecha, Real Oviedo recibirá a Espanyol y los Granotes jugarán de local frente a Rayo Vallecano.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 6 puntos, mientras que la visita, con 8, queda en el décimo segundo lugar.

Cambios en Real Oviedo

45′ 2T – Salió Josip Brekalo por Ilyas Chaira

57′ 2T – Salieron Alberto Reina por Santiago Cazorla y Salomón Rondón por Federico Viñas

73′ 2T – Salió Santiago Colombatto por Ovie Ejaria

82′ 2T – Salió Leander Dendoncker por Alex Forés

Amonestados en Real Oviedo:

47′ 1T Salomón Rondón (Conducta antideportiva) y 25′ 2T David Carmo (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

65′ 2T – Salieron Roger Brugué por Pablo Martínez y Unai Vencedor por Oriol Rey

78′ 2T – Salió Iván Romero por José Luis Morales

79′ 2T – Salió Carlos Álvarez por Víctor García

86′ 2T – Salió Etta Eyong por Goduine Koyalipou

Amonestados en Levante: