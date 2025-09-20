Levante no tuvo piedad y goleó 4 a 0 a Girona

Por la fecha 5 de la Liga, los Granotes mostraron todo su potencial en el estadio Municipal de Montilivi y derrotaron 4 a 0 a Girona. El equipo de Julián Calero no dio respiro a su rival y lo superó con amplitud en el juego y en el resultado. Etta Eyong (42′ 1T), Carlos Álvarez (3′ 2T), Iván Romero (24′ 2T) y Goduine Koyalipou (46′ 2T) fueron los artífices del abultado marcador. El 1 a 0 llegó con un tremendo cabezazo. El segundo y tercer gol ocurrieron con un tiro libre y un remate, y la anotación que cerró la goleada ocurrió después de una jugada.

En el minuto 42 de la primera etapa, Etta Eyong levantó el ánimo de los Granotes y se llevó todos los aplausos. El delantero venció la resistencia de Paulo Gazzaniga con un gran remate de cabeza, cuando Jeremy Toljan mandó un pase al área grande. La pelota rompió la red rival sobre el palo derecho del arquero.

La figura del partido fue Carlos Álvarez. El volante de Levante metió 1 gol, efectuó 40 pases correctos y buscó el arco contrario con 4 disparos.

Jeremy Toljan dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Levante fue importante por sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Girona, Miguel Sánchez Muñoz, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Paulo Gazzaniga en el arco; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en la línea defensiva; Axel Witsel, Iván Martín, Yáser Asprilla, Azzedine Ounahi y Joel Roca en el medio; y Vladyslav Vanat en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Julián Calero salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa; Carlos Álvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey y Roger Brugué en la mitad de cancha; y Etta Eyong y Iván Romero en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Municipal de Montilivi fue Alejandro Quintero González.

Para la siguiente fecha, Girona actuará de visitante frente a Athletic Bilbao, mientras que los Granotes recibirán a Real Madrid.

Con este resultado, el anfitrión acumula 1 punto a lo largo del certamen y ocupa el vigésimo puesto. Por su parte, la visita suma 4 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Girona

45′ 2T – Salieron Yáser Asprilla por Hugo Rincón y Arnau Martinez por Alejandro Francés

52′ 2T – Salieron Vladyslav Vanat por Jhon Solis y Joel Roca por Portu

74′ 2T – Salió Azzedine Ounahi por Bryan Gil

Amonestados en Girona:

7′ 1T Arnau Martinez (Conducta antideportiva), 17′ 1T Axel Witsel (Conducta antideportiva) y 16′ 2T Hugo Rincón (Conducta antideportiva)

Expulsados en Girona:

29′ 1T Axel Witsel (Roja por doble amarilla) y 1′ 2T Vitor Reis (Roja directa)

Cambios en Levante

54′ 2T – Salió Unai Vencedor por Jon Olasagasti

70′ 2T – Salieron Iván Romero por Pablo Martínez y Oriol Rey por José Luis Morales

71′ 2T – Salieron Etta Eyong por Goduine Koyalipou y Carlos Álvarez por Kervin Arriaga

Amonestados en Levante: