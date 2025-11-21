Levante perdió 1-0 ante Valencia

Con un buen juego, los Ches derrotaron a los Granotes por la fecha 13 de la Liga. En el minuto 33 del segundo tiempo, Hugo Duro se encargó de marcar el único gol para los Ches.

Con un centro de José Luis Gayà, el delantero definió con una patada certera en el arco contrario, desde el área grande.

El desempeño Hugo Duro lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Valencia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 4 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Javi Guerra. El volante de Valencia realizó 58 pases correctos, robó 3 balones y se animó a patear 2 veces.

El DT de Valencia, Carlos Corberán, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Julen Agirrezabala en el arco; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en la línea defensiva; Javi Guerra, Pepelu, Diego López, André Almeida y Arnaut Danjuma en el medio; y Lucas Beltrán en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Julián Calero salió con una disposición táctica 4-4-2 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Adrián de la Fuente y Manu Sánchez en defensa; Carlos Álvarez, Unai Elgezabal, Oriol Rey y Unai Vencedor en la mitad de cancha; y Iván Romero y Etta Eyong en la delantera.

Alejandro Muñiz Ruiz fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Mestalla.

En la próxima fecha, los Ches visitarán a Rayo Vallecano y los Granotes jugarán de local frente a Athletic Bilbao.

De esta manera el local está en el décimo quinto puesto en el campeonato con 13 puntos, mientras que la visita, con 9, queda en el décimo noveno lugar.

Cambios en Valencia

53′ 2T – Salió Lucas Beltrán por Hugo Duro

71′ 2T – Salió Arnaut Danjuma por Luis Rioja

84′ 2T – Salieron Javi Guerra por Baptiste Santamaria, Thierry Correia por Dimitri Foulquier y André Almeida por Daniel Raba

Amonestados en Valencia:

45′ 1T José Copete (Conducta antideportiva), 3′ 2T Thierry Correia (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 35′ 2T José Luis Gayà (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

68′ 2T – Salió Iván Romero por Roger Brugué

69′ 2T – Salieron Oriol Rey por Kervin Arriaga y Etta Eyong por Goduine Koyalipou

82′ 2T – Salieron Unai Elgezabal por Jon Olasagasti y Unai Vencedor por José Luis Morales

Amonestados en Levante: