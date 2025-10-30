Levante se enfrentará ante Celta por la fecha 11

Levante se enfrentará ante Celta por la fecha 11

Celta se mide ante Levante en el estadio Ciutat de València el domingo 2 de noviembre a las 07:00 horas.

A partir de las 07:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Celta visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Levante y Celta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega triunfante luego de ver caer a Osasuna con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo España – LaLiga Santander 2021-2022, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PG – 7 PE – 2 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12
2 Barcelona 22 10 7 1 2 13
3 Villarreal 20 10 6 2 2 8
13 Celta 10 10 1 7 2 -2
15 Levante 9 10 2 3 5 -4

Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre – 11:30 horas
  • Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre – 11:30 horas
  • Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Celta en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre – 07:00 horas
  • Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre – 11:30 horas
  • Fecha 15: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

