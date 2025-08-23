Levante vs. Barcelona EN DIRECTO: minuto a minuto del duelo por la fecha 2 de LaLiga

El Levante recibirá al Barcelona en la jornada 2 de LaLiga este sábado a la 1:30 de la tarde. El partido se disputará en el Estadio Ciutat de València, donde los locales intentarán sumar sus primeros puntos del torneo, mientras que los azulgranas buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla.

El equipo levantinista llega a este compromiso con la obligación de mejorar tras su debut con derrota por 2-1, resultado que lo dejó en la parte baja de la clasificación. Con cero puntos y una diferencia de -1, los granotas ocupan la posición 17, conscientes de que necesitan mostrar una mejor versión para evitar complicaciones tempranas en la temporada.