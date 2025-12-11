Levante vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 11:30 horas, Villarreal visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Así llegan Levante y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante fue derrotado en el El Sadar frente a Osasuna por 0 a 2 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y 2 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Getafe en casa por 2 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 13 goles a favor y le han convertido en 3 ocasiones.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo España – LaLiga Santander 2021-2022, y Levante se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG – 3 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG – 2 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 4 Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 13 20 Levante 9 15 2 3 10 -12

Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre – 09:15 horas

Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre – 09:15 horas

Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Villarreal, según país