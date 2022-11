Lewandowski vs. Cristiano: El Barcelona se enfrentará al Manchester United en la Europa League

Cristiano Ronaldo, por su parte, tendrá su gran batalla goleadora frente al polaco Robert Lewandowski ante uno de sus equipos “favoritos” para marcar como lo es el Barcelona, al que le ha anotado 16 goles en 25 enfrentamientos.

Lewandowski también tendrá su gran oportunidad para demostrar el poderío goleador con el que arrasa en LaLiga española pero que no logró explotar en Champions League.

Así quedaron el resto de emparejamientos de octavos de final de la Europa League:

