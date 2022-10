Lewandowski vuelve a quedarse sin Balón de Oro pero es elegido como el mejor delantero de la temporada

El polaco de 34 años, que lleva quince goles en catorce partidos esta temporada con su nuevo club, el FC Barcelona, anotó 56 tantos en 57 partidos en la campaña 2021-2022, que le hicieron acreedor de este Trofeo Gerd Müller, por segundo año consecutivo (46 con el Bayern Múnich, su antiguo club, 34 de ellos en Bundesliga, y 10 con la selección de su país).

Robert Lewandowski wins the Gerd Müller Award! The best striker of the year! 🎯

