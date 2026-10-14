Liga de Campeones: así fueron los goles del PSG en la victoria contra el Manchester City

El París Saint-Germain (PSG) mostró su capacidad ofensiva y su precisión colectiva durante el primer tiempo para imponerse 2-4 al Manchester City. El vigente campeón de la Liga de Campeones marcó tres goles en la primera media hora y, aunque sufrió ante la reacción del conjunto inglés en la segunda parte, logró conservar la ventaja y llevarse la victoria.

En apenas un minuto y 40 segundos, entre el 12:50 y el 14:30, el PSG estableció una diferencia que condicionó el desarrollo del encuentro. El equipo dirigido por Luis Enrique Martínez mostró precisión en la salida del balón, velocidad en sus transiciones y contundencia frente a la portería rival. Sin embargo, el dominio de la primera mitad dio paso a una segunda parte llena de sobresaltos.

El conjunto parisino ofreció una exhibición ofensiva en el estadio del líder de la Premier League, que llegaba invicto en el campeonato inglés. Los tres primeros goles reflejaron la efectividad del PSG: Désiré Doué abrió el marcador, Ousmane Dembélé amplió la ventaja y Vitinha anotó el tercero antes de cumplirse la primera media hora.

Más allá de sus individualidades, el PSG destacó por su funcionamiento colectivo. Incluso con futbolistas como Khvicha Kvaratskhelia y João Neves en el banquillo, el equipo francés mostró recursos suficientes para superar a uno de los principales aspirantes al título europeo.

La primera anotación llegó al minuto 13, después de una jugada que comenzó cerca del área parisina y terminó en la portería contraria. Marquinhos, Achraf Hakimi, Maghnes Akliouche y Fabián Ruiz participaron en la construcción de la acción, que culminó Doué con un remate de derecha. Gianluigi Donnarumma se estiró, pero no consiguió detener el disparo.

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Apenas minuto y medio después llegó el segundo tanto, producto de una combinación entre Dembélé y Doué. La jugada terminó con un cabezazo del ganador del Balón de Oro, que dejó sin respuesta a la defensa del Manchester City y provocó la celebración de Luis Enrique.

El PSG mantuvo su dominio y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo de Hakimi que se estrelló en el poste, tras un centro de Doué. Posteriormente, Vitinha marcó el 0-3 con un remate de derecha que culminó otra jugada colectiva.

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Aunque el Manchester City tuvo dificultades para generar peligro durante la primera mitad, también dispuso de algunas oportunidades. Erling Haaland fue detenido por una intervención de Willian Pacho, mientras que Enzo Fernández estuvo cerca de marcar con un tiro de esquina que golpeó el larguero. Jérémy Doku también generó peligro en el área defendida por Matvéi Safónov.

El Manchester City reaccionó en la segunda parte

El panorama cambió después del descanso. Con el marcador 0-3, el Manchester City realizó modificaciones en su alineación y adelantó sus líneas en busca de la remontada.

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El conjunto inglés comenzó a generar ocasiones consecutivas y obligó al PSG a retroceder. Enzo Fernández desperdició una oportunidad con un cabezazo, mientras que Ndiaye exigió a Safónov con una volea que el guardameta consiguió rechazar.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 53, cuando Erling Haaland marcó el 1-3 con un potente cabezazo dirigido a la escuadra. Safónov alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar la anotación.

El gol aumentó la presión del Manchester City, que estuvo cerca de volver a marcar con un remate de Semenyo que se estrelló en el larguero. La afición local comenzó a creer en la remontada, mientras el PSG atravesaba sus momentos más complicados del encuentro.

Sin embargo, el conjunto francés encontró un respiro al minuto 62, cuando Akliouche anotó el 1-4 con un potente disparo, que parecía encaminar la victoria del vigente campeón.

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El Manchester City no renunció al ataque. Nuno Mendes evitó una anotación tras un tiro de esquina, mientras que Enzo Fernández y Haaland volvieron a encontrarse con los postes de la portería parisina.

Posteriormente, Haaland consiguió marcar el 2-4 y estuvo cerca de anotar un tercer gol que habría aumentado la presión sobre el PSG en los minutos finales. El equipo francés también tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja mediante un penalti señalado al minuto 90, pero Ferran Torres falló el lanzamiento.

Finalmente, el PSG consiguió una victoria 2-4 ante el Manchester City, después de un encuentro que dominó durante la primera mitad, pero en el que tuvo que resistir la reacción del conjunto inglés para asegurar los tres puntos.