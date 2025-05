Linkin Park encendió la final de Champions entre PSG e Inter: así fue su presentación

La legendaria banda estadounidense de rock procedente de California, Linkin Park ofreció un corto pero muy intenso y emotivo concierto en los instantes previos a la gran final de la UEFA Champions League, la cual ya están disputando el Inter de Milán y París Saint-Germain en el Allianz Arena, ubicado en la ciudad de Múnich, Alemania.

Los músicos norteamericanos Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Colin Brittain y la vocalista Emily Armstrong ofrecieron un vibrante espectáculo con las canciones más icónicas de la banda que se originó en Agoura Hills en enero de 1996, como In the End, Burn it Down, Faint, New Divide, Somewhere I Belong y Breaking the Habit.

El concierto de Linkin Park en Múnich, Alemania. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los grandes éxitos de la banda estadounidense no podían faltar en esta presentación, la cual logró enardecer al público en Alemania y lo dejó listo para disfrutar la final entre el equipo francés y el italiano, quienes esperan convertirse en el próximo rey de Europa, tras eliminar al Barcelona de España y al Arsenal de Inglaterra en semifinales.

Más de 70 mil espectadores presenciaron el show del grupo norteamericano y de acuerdo con las reacciones en las redes sociales, Linkin Park no decepcionó, ya que decenas de personas han alabado su presentación en las plataformas digitales, destacando especialmente la energía de Emily Armstrong al momento de cantar los éxitos.

Linkin Park en la final de la UEFA Champions League 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Linkin Park en la final de la UEFA Champions League

En el centro del campo del Allianz Arena, la casa del Bayern de Múnich, la banda estadounidense arrancó su show con versiones más cortas de cuatro canciones muy conocidas en Europa, arrancando con “The Emptines Machine”, después continuaron con “In the end”, luego “Numb” y finalmente tocaron “Heavy is the crown” en Alemania.

El atuendo de los integrantes de Linkin Park se caracterizó por el blanco y negro, cambiando solo en el diseño y logos del vestuario. Se especula que los miembros de la banda tomaron la decisión de portar esos colores para no favorecer directamente a ninguno de los protagonistas de la noche: Inter (Azul y negro) y PSG (Azul, rojo y blanco).

Lea más: ¿Por qué mataron a los integrantes del Grupo Fugitivo? Cronología de la muerte de la banda

El show de Linkin Park en Múnich, Alemania fue un éxito en redes sociales. (Foto Prensa Libre: AFP)

Varios grandes de la música han tenido la oportunidad de cantar en la final de la UEFA Champions League, ya que a pesar que no es el Super Tazón del futbol americano, es uno de los partidos más importantes para los fanáticos del deporte rey, por lo que Anitta, Dua Lipa, Alesso, The Black Eyed Peas, Camila Cabello y Lenny Kravitz han cantado.

Las autoridades de la competición europea escogieron a Linkin Park para la edición del 2025 por su estilo único, debido a que la banda fusiona el rock alternativo, el metal, el rap y la música electrónica, cuatro géneros que son de los más populares en Alemania, principalmente en la ciudad de Múnich, donde se llevó a cabo la final del torneo.

Los bailarines fueron una parte importante del show en Múnich. (Foto Prensa Libre: AFP)

A lo largo de su carrera musical, la banda estadounidense ha llegado a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. Incluso, han ganado varios premios Grammy y múltiples reconocimientos internacionales, por lo que, al momento de recibir la invitación por parte de los organizdores, no lo dudaron en ningún momento.

Su sonido ha ido evolucionando con el tiempo, explorando así géneros como el rock alternativo, el pop y la electrónica indie. Por lo cual, Linkin Park se ha convertido en el ejemplo perfecto de la UEFA Champions League, una competición que evoluciona con el paso de los años pero que sigue despertando pasiones en millones de personas.