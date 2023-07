Lionel Messi arranca como suplente su primer partido con el Inter Miami

La participación de Messi y Busquets “depende un poco de cómo esté el partido, las circunstancias. Lo hemos hablado, lo hemos entrenado, buscaremos la mejor forma para ellos”, explicó Martino antes del juego en declaraciones a Apple TV+.

El defensa Jordi Alba, otro de los excompañeros de Messi en el Barcelona reclutados por el once de Miami, no se encuentra en la convocatoria para el partido.

Este duelo es el plato fuerte de la jornada inaugural de la nueva Leagues Cup, torneo que reúne por primera vez a los 47 equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana.

Esta competencia, que se disputará íntegramente en Estados Unidos y Canadá hasta la final el 19 de agosto, adquirió atractivo global con la decisión de Messi de comenzar una nueva etapa en Miami a su salida del Paris Saint-Germain.

En el once definido por Martino tenía en la puerta el arquero Drake Callender y en defensa DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller e Ian Fray.

El mediocampo contaba con acento latinoamericano con el ecuatoriano Dixon Arroyo y dos jóvenes promesas de origen argentino, Benjamin Cremaschi, y hondureño, David Ruiz.

En ataque formaban el finlandés Robert Taylor, el estadounidense Robbie Robinson y el ecuatoriano Leonardo Campana, dejando en el banquillo al delantero centro habitual, el venezolano Josef Martínez.

Messi arribó al estadio DRV PNK, donde se esperaba un lleno de unos 20 mil aficionado, en el autobús junto a sus compañeros y se sacó fotografías con algunos de los espectadores que ya se congregaban en los alrededores, muchos de ellos luciendo camisetas de su ídolo y banderas argentinas.

Entre las celebridades que acudieron al debut de Messi están Kim Kardashian y la superestrella de la NBA LeBron James, quien ganó dos anillos con los Miami Heat y ahora lidera a Los Angeles Lakers.

Cruz Azul, dirigido por el veterano técnico brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, trataba de arruinar este viernes el estreno del siete veces ganador del Balón de Oro.

La ‘Máquina ceementera’, que recuperaba en el once inicial a sus figuras Uriel Antuna y Carlos Rodríguez tras el triunfo de México en la Copa Oro, no ha peleado por el título en los últimos torneos y en el actual Apertura-2023 cuenta sus tres partidos por derrotas.

