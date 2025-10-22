Liverpool arrasó con una remontada y goleó 5-1 a Eintracht Frankfurt

Por la fecha 3 de la Champions, Liverpool goleó por 5-1 a E. Frankfurt en el estadio Deutsche Bank Park. El gol del partido para el local lo anotó Rasmus Kristensen (25′ 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Hugo Ekitike (34′ 1T), Virgil van Dijk (38′ 1T), Ibrahima Konaté (44′ 1T), Cody Gakpo (20′ 2T) y Dominik Szoboszlai (24′ 2T).

Rasmus Kristensen hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 25 de la primera etapa. Con fuerte remate, el volante dejó sin chances al arquero Giorgi Mamardashvili luego de recibir un centro de Mario Götze.

Dominik Szoboszlai fue la figura del partido. El mediocampista de Liverpool fue el autor de 1 gol, acertó 103 pases correctos, quitó 4 pelotas y remató al arco 2 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Florian Wirtz. El mediocampista de Liverpool acertó 58 pases correctos y quitó 3 pelotas.

El director técnico de E. Frankfurt, Dino Toppmoller, planteó una estrategia 3-4-3 con Michael Zetterer en el arco; Aurele Amenda, Robin Koch y Arthur Theate en la línea defensiva; Rasmus Kristensen, Mario Götze, Hugo Larsson y Nathaniel Brown en el medio; y Ansgar Knauff, Ritsu Doan y Jean Bahoya en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Arne Slot se pararon con un esquema 4-3-3 con Giorgi Mamardashvili bajo los tres palos; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en defensa; Dominik Szoboszlai, Curtis Jones y Florian Wirtz en la mitad de cancha; y Hugo Ekitike, Alexander Isak y Cody Gakpo en la delantera.

El árbitro François Letexier fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha E. Frankfurt visitará a Napoli y Liverpool jugará de local frente a Real Madrid en el estadio Anfield.

Cambios en Eintracht Frankfurt

58′ 2T – Salieron Jean Bahoya por Jonathan Burkardt y Rasmus Kristensen por Nnamdi Collins

64′ 2T – Salieron Ritsu Doan por Fares Chaibi y Mario Götze por Can Uzun

75′ 2T – Salió Ansgar Knauff por Ellyes Skhiri

Amonestados en Eintracht Frankfurt:

6′ 2T Ritsu Doan (Conducta antideportiva) y 8′ 2T Aurele Amenda (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Liverpool