Liverpool cayó 1-4 ante PSV con dos goles de Couhaib Driouech

PSV y Liverpool tuvieron chances de gol que terminaron impactando en el palo y Ricardo Pepi y Virgil van Dijk no pudieron festejar.
Pese a que PSV ganó el duelo, Liverpool fue superior sacando 27 tiros pero no le alcanzó para convertirlos en anotaciones. Según la estadísticas, 17 llegaron al arco, 1 pegó en el poste y 8 terminaron afuera.
El desempeño Couhaib Driouech lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de PSV mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
También tuvo buen desempeño Dominik Szoboszlai. El volante de Liverpool anotó 1 gol, realizó 70 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 3 veces.
El DT de Liverpool, Arne Slot, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Giorgi Mamardashvili en el arco; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el medio; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Peter Bosz salió con una disposición táctica 4-4-2 con Matej Kovár bajo los tres palos; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en defensa; Dennis Man, Mauro Junior, Joey Veerman y Ivan Perisic en la mitad de cancha; y Ismael Saibari y Guus Til en la delantera.
Alejandro Hernández Hernández fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Anfield.
En la próxima fecha, Liverpool visitará a Inter y PSV jugará de local frente a Atlético de Madrid.
Cambios en Liverpool
- 60′ 2T – Salió Hugo Ekitike por Alexander Isak
- 75′ 2T – Salió Ibrahima Konaté por Federico Chiesa
Amonestado en Liverpool:
- 16′ 1T Virgil van Dijk (Conducta antideportiva)
Cambios en PSV
- 69′ 2T – Salieron Guus Til por Ricardo Pepi y Ivan Perisic por Couhaib Driouech
- 87′ 2T – Salió Dennis Man por Esmir Bajraktarevic