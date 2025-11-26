Liverpool cayó 1-4 ante PSV con dos goles de Couhaib Driouech

El delantero Couhaib Driouech firmó dos de los 4 goles que PSV le endosó a Liverpool, durante la fecha 5 de la Champions. El gol del partido para el local lo anotó Dominik Szoboszlai (15′ 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Ivan Perisic (5′ 1T, de penal), Guus Til (10′ 2T) y Couhaib Driouech (27′ 2T y 45′ 2T). Couhaib Driouech se ganó los aplausos con su brillante definición a los 45 minutos del segundo tiempo. Desde el semicírculo, el delantero sacó un duro remate directo al arco, luego de recibir asistencia de Esmir Bajraktarevic. El balón entró sobre el palo izquierdo del arco contrario.

PSV y Liverpool tuvieron chances de gol que terminaron impactando en el palo y Ricardo Pepi y Virgil van Dijk no pudieron festejar.

Pese a que PSV ganó el duelo, Liverpool fue superior sacando 27 tiros pero no le alcanzó para convertirlos en anotaciones. Según la estadísticas, 17 llegaron al arco, 1 pegó en el poste y 8 terminaron afuera.

El desempeño Couhaib Driouech lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de PSV mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

También tuvo buen desempeño Dominik Szoboszlai. El volante de Liverpool anotó 1 gol, realizó 70 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 3 veces.

El DT de Liverpool, Arne Slot, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Giorgi Mamardashvili en el arco; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el medio; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Peter Bosz salió con una disposición táctica 4-4-2 con Matej Kovár bajo los tres palos; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en defensa; Dennis Man, Mauro Junior, Joey Veerman y Ivan Perisic en la mitad de cancha; y Ismael Saibari y Guus Til en la delantera.

Alejandro Hernández Hernández fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Anfield.

En la próxima fecha, Liverpool visitará a Inter y PSV jugará de local frente a Atlético de Madrid.

Cambios en Liverpool

60′ 2T – Salió Hugo Ekitike por Alexander Isak

75′ 2T – Salió Ibrahima Konaté por Federico Chiesa

Amonestado en Liverpool:

16′ 1T Virgil van Dijk (Conducta antideportiva)

Cambios en PSV