Liverpool goleó 4-0 a Galatasaray y pasó a Cuartos de Final

Liverpool fue letal y aplastó 4 a 0 a Galatasaray, en la llave 2 de la Champions. El equipo de Arne Slot controló el partido de principio a fin. Dominik Szoboszlai abrió el camino del triunfo con un disparo. El festín continuó con Hugo Ekitike (5′ 2T), quien se despachó con un remate, y con Ryan Gravenberch, autor del tercero después de una jugada (7′ 2T). Mohamed Salah sentenció el póker de goles a través de un disparo (16′ 2T).

Una gran jugada de Liverpool, a los 24 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Dominik Szoboszlai. Alexis Mac Allister le cedió el balón al volante, que sacó un latigazo desde el semicírculo al palo derecho.

El delantero de Liverpool Mohamed Salah desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 48 del primer tiempo.

El mejor jugador del partido fue Dominik Szoboszlai. El centrocampista de Liverpool marcó 1 gol, hizo 57 pases claves, robó 2 pelotas y buscó 5 veces el arco contrario.

Mohamed Salah se destacó también en el estadio Anfield. El atacante de Liverpool anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 7 oportunidades y efectuó 20 pases correctos.

El técnico de Liverpool, Arne Slot, propuso una formación 4-3-3 con Alisson en el arco; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en el medio; y Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Florian Wirtz en el ataque.

Por su parte, el equipo de Okan Buruk salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Ugurcan Cakir bajo los tres palos; Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en defensa; Lucas Torreira, Mario Lemina, Rolland Sallai, Gabriel Sara y Baris Yilmaz en la mitad de cancha; y Victor Osimhen en la delantera.

Pawel Raczkowski fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Anfield.

Liverpool eliminó a Galatasaray en la Llave 2 de la Champions y se metió en Cuartos de Final.

Cambios en Liverpool

66′ 2T – Salió Jeremie Frimpong por Curtis Jones

73′ 2T – Salió Mohamed Salah por Cody Gakpo

88′ 2T – Salieron Hugo Ekitike por Federico Chiesa, Ryan Gravenberch por Treymaurice Nyoni y Florian Wirtz por Rio Ngumoha

Cambios en Galatasaray