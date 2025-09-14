Liverpool vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Todos los detalles de la previa del partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, que se jugará el miércoles 17 de septiembre desde las 13:00 horas en el estadio Anfield.

Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentarán en el estadio Anfield el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League – 2021/2022, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.

Próximos partidos de Liverpool en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Galatasaray: 30 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre – 14:00 horas
Próximos partidos de Atlético de Madrid en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Eintracht Frankfurt: 30 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Arsenal: 21 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs U. Saint-Gilloise: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Inter: 26 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs PSV: 9 de diciembre – 14:00 horas
Horario Liverpool y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

