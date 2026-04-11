Liverpool vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

Este martes 14 de abril es la revancha entre PSG, que triunfó 2 a 0 en la ida, y Liverpool, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 1 de la Champions y se juega a las 13:00 horas en el estadio Anfield.