Liverpool vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 2-0.
Los resultados de Liverpool en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero)
- Fase de Liga: Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero)
- Octavos de Final: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Liverpool 4 vs Galatasaray 0 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)
Los resultados de PSG en partidos de la Champions
- Fase de Liga: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)
- Play-offs: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)
- Play-offs: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)
- Octavos de Final: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: PSG 2 vs Liverpool 0 (8 de abril)
Horario Liverpool y PSG, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas