Liverpool vs Real Madrid: Fecha, hora de Guatemala y donde ver la gran final de la Champions League

La primera vez que ambos equipos se midieron en una final de Copa de Europa fue en 1981, y fue precisamente en París, aunque en el Parque de los Príncipes. El Liverpool ganó en aquella final por 1-0 con un gol de Kennedy en el minuto 82. Aquel gol le valió para ganar la tercera Copa de Europa al conjunto inglés.

La segunda y hasta el momento última vez que blancos y reds se han visto las caras en una final de Champions fue en 2018, cuando el Real Madrid venció 3-1 en Kiev al conjunto ya entonces dirigido por Jurgen Klopp, consiguiendo su decimotercera Champions, la última conquistada hasta la fecha por el equipo español. Benzema y Bale por partida doble hicieron los goles del Madrid, Mané anotó el gol del Liverpool.

En Saint-Denis se romperá el empate, ya que de momento cada equipo ha ganado una de las dos finales que han jugado entre ellos.

El juego que esta vez se llevará a cabo en el Stade de France arrancará a partir de las 13:00 hora de Guatemala.

El Real Madrid, máximo ganador del torneo europeo con 13 copas, llega con un paso arrollador tras dejar en el camino a los favoritos Paris Sanit-Germain y al Manchester City.

Mientras que el equipo del Liverpool llega al juego definitivo luego de derrotar al Benfica de Portugal y al Villarreal de España.

Taking Ol’ Big Ears back to Liverpool for the third time 😍

Alan Kennedy’s goal won it for us in Paris against Real Madrid in 1981! #UCLfinal pic.twitter.com/myHTFjDmOD

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2022