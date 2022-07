Lo que se sabe de la posible llegada de Dani Alves a un equipo de la Liga MX

Para el conjunto dirigido por Andrés Lillini, la llegada de Dani Alves a Pumas es uno de los objetivos prioritarios y casi ”un sueño” para la confección del plantel, pues además de poder desempeñarse como lateral derecho, el futbolista de 39 años también es capaz de jugar como extremo, mediocampista o incluso como pivote.

A pesar de que Dani Alves ya tiene la oferta formal por parte de la directiva universitaria, la realidad es que el acuerdo todavía no luce cercano, pues el objetivo del campeón olímpico es regresar a Brasil con alguno de los equipos protagonistas.

Cabe recordar que antes de su llegada a Barcelona en el último mercado invernal, Alves jugó dos años en el São Paulo del Brasileirao, donde jugó 95 partidos, con nueve goles y 14 asistencias producidas en este lapso, pero que en el último semestre de 2021 casi no tuvo actividad.

La decisión que tome estará marcada principalmente por uno de los grandes objetivos del lateral diestro, pues su deseo es poder llegar en forma al Mundial de Qatar 2022, ya que es una posibilidad sería para el entrenador Tite a pesar de su edad; sin embargo, el estratega ha dejado en claro que Dani Alves debe estar “en las mejores competiciones y jugando a un gran nivel”.

La oferta de Pumas a Dani Alves sería de un vínculo con la institución por un año, por lo que estaría con el conjunto auriazul hasta 2023 y se uniría a los refuerzos estelares de Eduardo Salvio y Gustavo del Prete.

A pesar de esta propuesta con un sueldo bastante alto para los estándares de Pumas, la oferta podría no convencer a Alves ni a su entorno, principalmente por tratarse de la Liga MX como destino, ya que las vitrinas para poder llegar a Qatar serían menores si se compara con su llegada a un equipo brasileño.

En este sentido, uno de los clubes más interesados en firmar al futbolista veterano en territorio sudamericano sería el Club Athletico Paranaense, quien marcha segundo en la Serie A, acaba de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores y que ya tuvo un preacuerdo en el pasado mes de diciembre con el jugador.

Antes de que el FC Barcelona llegara a un acuerdo con Dani Alves para incorporarse en el pasado mercado invernal, Athletico-PR había pactado su fichaje con el jugador; sin embargo, cuando se presentó la posibilidad de llegar a Catalunya, el propio futbolista le pidió al presidente Mário Celso Petraglia que le permitiera firmar con los culés.

“Se fue al Barcelona, pero venía a jugar con nosotros aquí en 2022. Entonces me llamó y me dijo: ‘Mire, presidente, ¿me suelta? Me invitó el Barcelona’. Le dije que todo estaba bien”, afirmó el mandatario en su momento, por lo que podrían abordar el fichaje para esta segunda mitad de año.