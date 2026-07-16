Los “31 trucos sucios” atribuidos a Argentina: por qué el contexto cambia la lectura del partido

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada memorable. También abrió un debate sobre la forma en que se disputó la semifinal.

Tras el encuentro comenzaron a circular análisis que atribuyeron parte del triunfo argentino a las llamadas dark arts ("artes oscuras"), una expresión utilizada en el fútbol inglés para describir recursos destinados a cortar el ritmo del rival, administrar el tiempo o ejercer presión psicológica.

Uno de esos análisis recopiló 31 acciones ocurridas durante el partido. Sin embargo, antes de valorar cada una conviene detenerse en un aspecto básico: el contexto del marcador cambió varias veces durante el encuentro.

El reloj no favoreció siempre al mismo equipo

Anthony Gordon adelantó a Inglaterra al minuto 55. Desde ese momento y hasta el empate argentino, el equipo de Thomas Tuchel defendía una ventaja que lo clasificaba para la final.

Argentina, en cambio, necesitaba empatar para seguir con vida. Ese detalle modifica la lectura de buena parte del partido.

Mientras Inglaterra tenía incentivos para proteger el resultado, Argentina necesitaba recuperar el balón y mantener el juego en movimiento.

La decisión de Tuchel de sustituir al propio Gordon por el defensor Ezri Konsa en el minuto 72 reforzó esa apuesta por conservar la ventaja.

"FUE COMO SUFRIR UNA MUERTE LENTA" 🫩



🗣️ "Yo asumo la responsabilidad de los cambios, después de marcar el gol no pudimos tener control sobre el balón", Thomas Tuchel luego de la eliminación 🏆 pic.twitter.com/ktwcmdyDbJ — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2026

Los números muestran quién llevaba la iniciativa

Las estadísticas oficiales de la FIFA acompañan esa evolución del encuentro.

Argentina terminó con:

56% de posesión.

610 pases intentados.

549 pases completados.

15 remates, cinco a portería.

Inglaterra registró:

35% de posesión.

353 pases intentados.

293 completados.

Cinco remates, dos entre los tres palos.

La posesión y el volumen ofensivo no demuestran por sí solos que un equipo no pueda interrumpir el ritmo del juego, pero ayudan a identificar quién asumía la iniciativa cuando ocurrieron muchas de las acciones posteriores al gol inglés.

Este dato de @OptaJavier es demoledor.

🤯🤯🤯



Después del 1-0 de Inglaterra, la posesión de Argentina fue de 88% contra el 12% de los ingleses.



Hicieron 266 pases contra 38 de Inglaterra.



Fueron 37 minutos en los que Argentina arrasó a Inglaterra y los sometió completamente.… pic.twitter.com/4A17yPXVjh — 442 🇦🇷☀️ (@442Community) July 16, 2026

El partido volvió a cambiar

Enzo Fernández empató al minuto 85. Argentina no administró el empate. Continuó atacando hasta que Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez para el 2-1 al 90+2.

Solo después de ese gol el reloj comenzó a jugar claramente a favor del equipo de Lionel Scaloni. Ese cambio resulta importante porque no todas las acciones del partido ocurrieron bajo las mismas circunstancias.

El reglamento también forma parte del contexto

El Mundial 2026 introdujo varias modificaciones destinadas a reducir las pérdidas deliberadas de tiempo.

Entre ellas destacan límites para que los porteros retengan el balón, protocolos más ágiles para las sustituciones y procedimientos que buscan acelerar determinadas reanudaciones.

Esto significa que cualquier análisis sobre eventuales demoras también debe considerar el marco reglamentario vigente durante este torneo.

Qué dicen las cifras disciplinarias

Las estadísticas oficiales tampoco describen un partido dominado exclusivamente por las infracciones argentinas.

Según la FIFA:

Inglaterra cometió 15 faltas.

Argentina, 11.

En cuanto a las tarjetas:

Argentina recibió tres amarillas.

Inglaterra una.

Estos datos no invalidan las interpretaciones surgidas tras el encuentro, pero sí aportan otra referencia objetiva sobre el desarrollo del partido.

Jude Bellingham doesn't give a f**k about who Messi is 😂😂💔



pic.twitter.com/jqJkzGAj5e — Sergio ⭐ (@sergio_de_ennin) July 15, 2026

Una misma etiqueta para acciones diferentes

Otro elemento relevante es que las acciones señaladas después del encuentro no pertenecen a una única categoría.

Algunas corresponden a posibles pérdidas deliberadas de tiempo.

Otras hacen referencia a protestas, faltas tácticas, contactos físicos, conversaciones con el árbitro o celebraciones.

Desde el punto de vista del reglamento, no todas esas conductas reciben el mismo tratamiento ni implican automáticamente una infracción disciplinaria.

⁉️💥 ¿Da para roja directa la acción de Enzo sobre Anderson?



✅ 𝗡𝗢.



👉🏻 El argentino encima al inglés y le golpea con el brazo entre la espalda y la cabeza.



▪️ Si bien el argentino se la juega, no existe la intensidad necesaria para considerarlo uso de fuerza excesiva. pic.twitter.com/Ww2AUA30Vm — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 15, 2026

El contexto también juega

Las grandes semifinales suelen dejar debates que trascienden el resultado.

En este caso, la cronología oficial, las estadísticas y el reglamento muestran que el partido cambió de escenario varias veces entre el minuto 55 y el 90+2.

Por ello, valorar todas las acciones bajo un mismo contexto puede simplificar un encuentro cuya dinámica fue muy distinta antes y después de la remontada argentina.

En fútbol, como en el periodismo, el momento en que ocurre una jugada también forma parte de la historia.