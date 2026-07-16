Los “31 trucos sucios” atribuidos a Argentina: por qué el contexto cambia la lectura del partido

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Los “31 trucos sucios” atribuidos a Argentina: por qué el contexto cambia la lectura del partido

La remontada de Argentina sobre Inglaterra abrió un debate sobre la forma en que se jugó la semifinal. La cronología del partido, las estadísticas oficiales y el reglamento permiten interpretar esas acciones desde un contexto más amplio.

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ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Jude Bellingham of England (R) in action against Lionel Messi of Argentina (on the ground) during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, Georgia, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Lionel Messi permanece sobre el césped tras una acción de juego durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputada el 15 de julio en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Foto Prensa Libre: EFE.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada memorable. También abrió un debate sobre la forma en que se disputó la semifinal.

Tras el encuentro comenzaron a circular análisis que atribuyeron parte del triunfo argentino a las llamadas dark arts ("artes oscuras"), una expresión utilizada en el fútbol inglés para describir recursos destinados a cortar el ritmo del rival, administrar el tiempo o ejercer presión psicológica.

Uno de esos análisis recopiló 31 acciones ocurridas durante el partido. Sin embargo, antes de valorar cada una conviene detenerse en un aspecto básico: el contexto del marcador cambió varias veces durante el encuentro.

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ATLANTA (United States), 15/07/2026.- England's head coach Thomas Tuchel (R) and Argentina's head coach Lionel Scaloni react ahead of the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Tuchel cambió el plan, Scaloni cambió el partido y Messi cambió la semifinal

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El reloj no favoreció siempre al mismo equipo

Anthony Gordon adelantó a Inglaterra al minuto 55. Desde ese momento y hasta el empate argentino, el equipo de Thomas Tuchel defendía una ventaja que lo clasificaba para la final.

Argentina, en cambio, necesitaba empatar para seguir con vida. Ese detalle modifica la lectura de buena parte del partido.

Mientras Inglaterra tenía incentivos para proteger el resultado, Argentina necesitaba recuperar el balón y mantener el juego en movimiento.

La decisión de Tuchel de sustituir al propio Gordon por el defensor Ezri Konsa en el minuto 72 reforzó esa apuesta por conservar la ventaja.

Los números muestran quién llevaba la iniciativa

Las estadísticas oficiales de la FIFA acompañan esa evolución del encuentro.

Argentina terminó con:

  • 56% de posesión.
  • 610 pases intentados.
  • 549 pases completados.
  • 15 remates, cinco a portería.

Inglaterra registró:

  • 35% de posesión.
  • 353 pases intentados.
  • 293 completados.
  • Cinco remates, dos entre los tres palos.

La posesión y el volumen ofensivo no demuestran por sí solos que un equipo no pueda interrumpir el ritmo del juego, pero ayudan a identificar quién asumía la iniciativa cuando ocurrieron muchas de las acciones posteriores al gol inglés.

El partido volvió a cambiar

Enzo Fernández empató al minuto 85. Argentina no administró el empate. Continuó atacando hasta que Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez para el 2-1 al 90+2.

Solo después de ese gol el reloj comenzó a jugar claramente a favor del equipo de Lionel Scaloni. Ese cambio resulta importante porque no todas las acciones del partido ocurrieron bajo las mismas circunstancias.

El reglamento también forma parte del contexto

El Mundial 2026 introdujo varias modificaciones destinadas a reducir las pérdidas deliberadas de tiempo.

Entre ellas destacan límites para que los porteros retengan el balón, protocolos más ágiles para las sustituciones y procedimientos que buscan acelerar determinadas reanudaciones.

Esto significa que cualquier análisis sobre eventuales demoras también debe considerar el marco reglamentario vigente durante este torneo.

Qué dicen las cifras disciplinarias

Las estadísticas oficiales tampoco describen un partido dominado exclusivamente por las infracciones argentinas.

Según la FIFA:

  • Inglaterra cometió 15 faltas.
  • Argentina, 11.

En cuanto a las tarjetas:

  • Argentina recibió tres amarillas.
  • Inglaterra una.

Estos datos no invalidan las interpretaciones surgidas tras el encuentro, pero sí aportan otra referencia objetiva sobre el desarrollo del partido.

Una misma etiqueta para acciones diferentes

Otro elemento relevante es que las acciones señaladas después del encuentro no pertenecen a una única categoría.

Algunas corresponden a posibles pérdidas deliberadas de tiempo.

Otras hacen referencia a protestas, faltas tácticas, contactos físicos, conversaciones con el árbitro o celebraciones.

Desde el punto de vista del reglamento, no todas esas conductas reciben el mismo tratamiento ni implican automáticamente una infracción disciplinaria.

El contexto también juega

Las grandes semifinales suelen dejar debates que trascienden el resultado.

En este caso, la cronología oficial, las estadísticas y el reglamento muestran que el partido cambió de escenario varias veces entre el minuto 55 y el 90+2.

Por ello, valorar todas las acciones bajo un mismo contexto puede simplificar un encuentro cuya dinámica fue muy distinta antes y después de la remontada argentina.

En fútbol, como en el periodismo, el momento en que ocurre una jugada también forma parte de la historia.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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