Fútbol Internacional
“Los campeones están listos”: así presenta la FIFA a Argentina y Messi antes de la defensa del título mundial
La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 publicó este viernes 12 de junio un video promocional dedicado a la selección de Argentina, vigente campeona del mundo.
La Selección Argentina estuvo en el Media Day de la FIFA para esta Copa del Mundo 2026 y ya tiene sus fotos oficiales. Foto Prensa Libre: AFA.
La publicación, de unos 22 segundos de duración, está acompañada por el mensaje: “The defending champions are ready”.
El video presenta una producción de estilo cinematográfico y comienza con imágenes de Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina para el Mundial 2026.
También aparece una claqueta de producción con las inscripciones “2026”, “Leo Messi 10” y “Team Argentina”.
A lo largo de la secuencia se observan imágenes del seleccionador Lionel Scaloni y de varios integrantes del plantel argentino.
Entre los futbolistas que aparecen figuran Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Facundo Medina, Nicolás Otamendi y Thiago Almada.
El video concluye con una imagen de Messi señalando el escudo de campeón del mundo que luce la camiseta argentina.
De forma paralela, la cuenta oficial de la selección argentina publicó otro video relacionado con la producción audiovisual, acompañado del mensaje: “¡Luz, cámara, acción!”.
Además, Nicolás Otamendi compartió imágenes detrás de cámaras en sus redes sociales, donde se observa a varios jugadores interactuando durante la sesión de grabación.
La difusión de estos contenidos coincide con la proximidad del debut de Argentina en el Mundial 2026.
La Albiceleste enfrentará a Argelia el martes 16 de junio en el Estadio Kansas City, Missouri, a las 19.00 horas de Guatemala.
El encuentro corresponde al Grupo J, integrado además por Austria y Jordania.
Argentina iniciará así la defensa del título conquistado en Catar 2022.