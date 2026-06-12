Con Indio Solari de fondo: El emotivo video de Lionel Messi previo a su sexto y posible último Mundial

El Mundial 2026 no solo es un momento marcado por los goles, las celebraciones y la euforia, sino también una competición que podría suponer el adiós de grandes estrellas de este deporte.

Son muchas las leyendas del futbol para las que este Mundial podría convertirse en su última aparición en la máxima competencia de este deporte, lo que genera un sentimiento de tristeza entre los aficionados.

Uno de ellos es Lionel Messi, quien no solo disputará su sexta Copa del Mundo, sino que también podría vivir su "último baile" en este torneo.

Esto se ha visto reflejado en una reciente publicación que el argentino compartió en sus redes sociales y que ha logrado conmover a los aficionados de la Albiceleste.

Se trata de un video en el que se observan varios fragmentos de los entrenamientos de Lionel Messi con la selección de Argentina. En las imágenes se ve cómo llega junto con otros jugadores, juega con la pelota y sonríe.

Lo que más despertó emociones entre los aficionados argentinos fue la canción que Messi decidió utilizar en la publicación. El tema es del recién fallecido músico Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio Solari.

MESSI RECORDÓ AL INDIO SOLARI 🫶🎶



🇦🇷 El capitán de la Selección Argentina subió un video a sus redes con la canción “Encuentro con un Ángel Amateur”. pic.twitter.com/ZwwmCrBgye — infobae (@infobae) June 12, 2026

La canción se llama "Encuentro con un Ángel Amateur", interpretada por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, una de las agrupaciones de Solari, y fue lanzada en el 2021.

Muchos seguidores, tanto de Messi como de Solari, interpretaron que el futbolista escogió esa canción ante la tristeza que supone disputar su posible última Copa del Mundo, con versos como: "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguiré cantando" y "Empiezo por el final, terminaré en el principio".

A pesar del ambiente melancólico que transmite el video, Lionel Messi llega en óptimas condiciones para disputar el Mundial 2026, no solo por haberse consagrado campeón en el 2022, sino porque ha logrado romper varios récords históricos con Argentina.

Uno de ellos lo consiguió en el amistoso contra Islandia, donde se convirtió en el jugador más longevo en marcar con la selección de Argentina al anotar un gol de penalti en el minuto 72.

Con ese tanto, Messi alcanzó los 117 goles en 199 partidos disputados con la selección de Argentina.

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