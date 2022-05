Los emotivos mensajes que Lionel Messi y Neymar Jr le dedicaron a Ángel Di María quien dejará las filas del PSG

Uno de los primeros en escribir una emotivas carta fue su amigo Lionel Messi. “Fue un placer haber compartido este último año con vos en París. Nos conocemos hace mucho tiempo pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia. Como jugador y sobre lo que hiciste en este club no hay nada que decir: todo impresionante. Les deseo lo mejor en este nuevo paso, los vamos a extrañar”, redactó la Pulga.

Pocos minutos más tarde, Neymar se sumó a los saludos: “Fue un placer compartir estos años contigo, guardaré para siempre los momentos que tuvimos. Eres un crack dentro del campo pero es mucho más afuera. Te deseo mucha suerte en tu nueva etapa. Te extrañare un montón ya lo sabes”. Vale recordar que el rosarino ganó 18 títulos con el PSG: obtuvo cinco campeonatos de la Ligue 1 de Francia (2016, 2018, 2019, 2020, 2022), cinco Copas de Francia (2016, 2017, 2018, 2020, 2021), cuatro Copas de la liga (2016, 2017, 2018, 2020) y cuatro trofeos de Campeones (2016, 2018, 2019, 2020).

En charla con el canal oficial del club, Ángel reflexionó sobre su largo ciclo en la capital. “Siete años es muchísimo. Hay muy pocos jugadores en la historia de clubes que están más de cinco, seis años. Llegar a siete en este club tan grande como el PSG, ganar la liga número 10, ganar tantos títulos. Me hace sentir en mi casa, hablo francés… no quiero hablar aquí, pero en los restaurantes hablo con la gente. Me pongo muy nervioso. Quiero que lo sepa la gente, que puedo tener comunicación y charla con las personas. Me cuesta muchísimo”, admitió con una sonrisa en el rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Y agregó sobre cómo impacto hasta en su familia el paso por el PSG: “París va a quedar siempre en mí. Tengo una hija parisina, de 4 años. Pasó como con Mía que nació en Madrid y una parte de mi corazón también está ahí. Ahora otro pedazo quedará acá y en el Parque de los Príncipes. París es todo, siete años es muchísimo. Es la mitad de mi carrera y fue inolvidable. Muchos títulos, mucho amor de la gente. Será imposible olvidarme de esta experiencia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Desde que llegó al club en 2015 proveniente del Manchester United, Fideo jugó 294 partidos en los que convirtió un total de 91 goles y repartió 111 asistencias. Con miras al futuro, el argentino está fuertemente vinculado con la Juventus: según La Gazzetta dello Sport en su portada, “Di María dio el OK y está próximo a un acuerdo”. Los italianos están dispuestos a ofrecerle al futbolista de 34 años un contrato corto de uno o dos años, lo que no comprometería el sueño del Fideo de poder regresar al país en plenitud para volver a vestir la camiseta de su amado Rosario Central.