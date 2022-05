Los equipos que han felicitado al Real Madrid tras la consecución de su Liga 35: Barcelona presente, el Atlético el gran ausente

Una de las felicitaciones más llamativas fue la del eterno rival, el FC Barcelona. “Desde el FC Barcelona, expresamos nuestra felicitación al Real Madrid por la consecución de su 35º título de Liga” es lo que se aprecia a leer en el tweet que publicó el conjunto dirigido por Xavi Hernández, quién ya había avisado un tiempo atrás que “Si el Real Madrid es campeón, le felicitaremos”, cumpliendo así su palabra.

Sin embargo, no todos los equipos felicitaron al cuadro de Carlo Ancelotti, y es que el Atlético de Madrid, otro de los máximos rivales del Real Madrid, no felicitó a los merengues por la obtención del titulo de Liga, alimentando la polémica de si debe hacerle o no el famoso pasillo de campeón que se acostumbra en España, ya que el Atlético y Real Madrid se miden en la próxima jornada.

Desde el FC Barcelona, expresamos nuestra felicitación al Real Madrid por la consecución de su 35º título de Liga. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 30, 2022

¡Enhorabuena al Real Madrid por el título de Liga 🏆! https://t.co/12M0l8OjNO — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 30, 2022