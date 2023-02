Los memes del Real Madrid y Liverpool destacan los errores de los porteros Courtois y Alisson

Hasta ese momento el panorama se veía complicado para el Real Madrid, pero Vinicius Junior descontó al minuto 21 y al 36 igualó después de que balón le rebotó en el cuerpo, después de un despeje de Alisson, portero de Liverpool.

Los errores de Courtois y Alisson recordaron a los cibernautas al portero alemán Loris Sven Karius, quien pasó a la historia por fallar en la final de la Champions League del 2018 justamente entre Liverpool y Real Madrid.

En la segunda parte, Liverpool perdió fuerza y el cuadro español se apoderó del control del partido. Militao marcó el tercero, al 47, tras un centro de tiro libre de Modric, y después apareció el capitán Karim Benzema para sentenciar el juego al 55 y 67.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid se disputará el 15 de marzo.

Liverpool Fans watching their team go from leading with two goals to being beaten 5-2, so far Witnessing each of Five Goals like 😂 pic.twitter.com/xflNdQ4svl

— Sports Memes (@BigSportMemes) February 21, 2023