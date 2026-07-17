“¡Los quiero!”: ¿Qué dijo Jude Bellingham a la afición tras la dolorosa eliminación de Inglaterra del Mundial?

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“¡Los quiero!”: ¿Qué dijo Jude Bellingham a la afición tras la dolorosa eliminación de Inglaterra del Mundial?

Aún afectado por la derrota que privó a Inglaterra de disputar la final del Mundial, Jude Bellingham envió un mensaje de agradecimiento y unión a la afición inglesa.

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AMDEP8800. ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/07/2026.- Jude Bellingham (i) de Inglaterra disputa el balón con Lionel Messi de Argentina este miércoles, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Jude Bellingham de Inglaterra disputa el balón con Lionel Messi de Argentina.(Foto Prensa Libre: EFE).

La eliminación de Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo dejó un profundo impacto en el plantel inglés, después de haber estado a pocos minutos de asegurar su clasificación a la final.

El equipo de los Tres Leones tenía el boleto en sus manos hasta el minuto 85, pero una reacción de Argentina cambió la historia del encuentro y envió a la selección sudamericana a la disputa por el título.

Uno de los futbolistas que se pronunció tras la derrota fue Jude Bellingham, figura de Inglaterra y una de las estrellas del Mundial, donde ha sido protagonista con seis goles y actuaciones determinantes a lo largo del torneo.

Por medio de sus redes sociales , el mediocampista compartió un mensaje dirigido a los aficionados que acompañaron al equipo durante toda la competición. Agradeció el respaldo de quienes alentaron desde casa y de los miles de seguidores que viajaron a Estados Unidos y México para apoyar a la selección inglesa.

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"Me costó mucho encontrar las palabras adecuadas para describir lo de ayer y las últimas semanas, pero esto resume perfectamente lo que sentimos gracias a nuestro conductor en Kansas. Gracias por el increíble apoyo desde casa y a todos los que gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos y alentarnos. No permitan que la unión y el cariño que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos unidos podemos lograr grandes cosas… ¡Y lo haremos! ¡Los quiero!". expreso Jude.

Además del mensaje, Bellingham compartió un poema que recibió durante la concentración de Inglaterra en Kansas. Según explicó, el texto representa el sentimiento del grupo después de quedar fuera de la lucha por el campeonato.

Pese al golpe que representó la eliminación, Inglaterra aún tiene un compromiso pendiente en la Copa del Mundo. El conjunto inglés buscará cerrar su participación de manera positiva cuando enfrente a Francia en el partido por el tercer lugar, con el objetivo de despedirse del torneo en el podio.

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La publicación de Bellingham generó rápidamente miles de reacciones en redes sociales. Aficionados ingleses destacaron el liderazgo y la madurez del joven futbolista, quien se ha consolidado como uno de los referentes de una generación que aspira a devolver a Inglaterra a la cima del futbol mundial.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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